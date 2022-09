Luciano Mazzetti revela la razón por la que le negaron conducir un programa: “Me bajaron el dedo”

El chef peruano Luciano Mazzetti concedió una entrevista al canal de YouTube Moloko Podcast, conducido por Carlos Orozco y Hugo Lezama. Durante la conversación, el también creador de contenidos, habló sobre su paso por la televisión y contó la razón que lo impulsó a crear un canal de YouTube y convertirse en un influencer gastronómico.

Mazzeti relató que perdió la oportunidad de liderar el espacio “Perú Aventura” de MovistarPlus, trabajo al que llamaba la “chamba soñada”. Sin embargo, no logró conseguirla, debido a los prejuicios de los altos cargos del canal.

¿Por qué Luciano Mazzetti no pudo conducir “Perú Aventura”?

“En esa época quería ser instructor de paracaidismo, volaba parapente, corría tabla. En ese tiempo, el gerente general se metió un comentario (...) primero me pasearon, después de seis meses (de ofrecerle el trabajo) me dijeron: ‘ven para hacerte un casting’ , pero mi flaca estaba embarazada y yo sin chamba, pero este patita dijo que no le parecía muy macho ”, reveló el exconductor de televisión.

Luciano Mazzetti perdió una gran oportunidad laboral a causa de prejuicios. Foto: Jesús Alzamora /Instagram

La decisión de Mazzetti tras ser rechazado

En vista de ese episodio, el chef tuvo la genial idea de crear su propio espacio virtual para compartir sus conocimientos con su audiencia de redes sociales. Por ello, produjo su canal de YouTube “Viaje y prueba”.

“Sentí este prejuicio. Me bajaron el dedo, luego empecé a hacer ‘Viaje y prueba’, son esas cosas que te pasan en la vida que son maravillosas. Finalmente, como negocio ‘Viaje y prueba’ se ha convertido algo más positivo de lo que jamás fue el canal”, agregó Luciano.

Luciano Mazzetti es un reconocido chef peruano. Foto: Luciano Mazzetti/Instagram

“A veces pasa que cuando haces una cuestión, sin quererlo, es inspiración para otras personas. Y a mí esa producción de ustedes me motivó muchísimo”, señaló refiriéndose a los creadores de Moloko Modcast.