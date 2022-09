Josimar le negó a su esposa que tenía una hija con María Fe: “Juraba que no era suyo”

Josimar Fidel Farfán ha generado polémica luego de retomar su relación con María Fe Saldaña, madre de su última hija. Ahora, el salsero es acusado de haber engañado a su esposa cubana Yadira Cárdenas con tal de conseguir su residencia en Estados Unidos. La hermana de ella habló para el programa “Magaly TV, la firme”.

¿Josimar decía que no era el padre de la hija de María Fe Saldaña?

Oneivis Cruz, hermana de Yadira Cárdenas, reveló que cuando se enteraron de que Josimar esperaba a un bebé en Perú, él lo negó tajantemente. Incluso, culpó a María Fe Saldaña y aseguró que su hija no era suya porque la joven peruana tenía “dudosa reputación”.

“Él me dice cuñada, imagínate que esta mujer (Maria Fe) me está manipulando, me quiere destruir, eso es mentira, ella no está embarazada . Juraba y rejuraba que no era suyo. Decía, yo la llevé al médico cuando estaba en Perú y las pruebas salieron negativas. Juraba que él era una víctima y que ella lo estaba chantajeando”, expresó.

“Cuando me salió que sí estaba embarazada, dijo ah, porque ese no es mío, porque a mí me han mandado pruebas de que ella anda salieron con otros hombres y que lleva una vida media dudosa y pues ese hijo no es mío y nosotros realmente le creíamos ”, agregó.

¿Josimar y María Fe Saldaña se comunicaban en secreto?

Oneivis Cruz cuenta que Josimar empezó a hacer videollamadas con María Fe Saldaña por la bebé. Sin embargo, una vez su hermana descubrió que el salsero se comunicaba con la joven cuando estaba fuera de la casa. Fue allí cuando iniciaron sus sospechas de una infidelidad. Poco después, encontró un video de él en el que le decía ‘te amo’ a la joven peruana.