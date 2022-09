La banda británica Coldplay puso a cantar y bailar a miles de fanáticos que acudieron a su concierto en la capital peruana el último 13 de septiembre en el Estadio Nacional, como parte de su gira “Music of the spheres”. No obstante, previo a su impactante show musical, conversaron con el magazine de espectáculos “Estás en todas”.

Fue la conductora Natalie Vértiz quien se encargó de llevar a cabo la entrevista a Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion; y no dudó en compartir el especial encuentro por medio de sus redes sociales.

Natalie Vértiz y el encuentro con Coldplay previo a su concierto

En las postales que colgó en su plataforma social Instagram, se observa a la modelo en compañía de Will Champion, baterista de la agrupación de pop. “Hoy entrevisté a...”, se leía en el primero de sus estados, el cual no develaba el nombre del artista para guardar la intriga.

Natalie Vértiz mostró el detrás de cámaras de su entrevista. Foto: Natalie Vértiz/Instagram

Sin embargo, en la segunda gráfica que posteó, apareció junto a Chris Martin, el famoso cantante británico, revelando así que pudo conocer a la banda. “Coldplay en la casa. Pronto en ‘Estás en todas’”, escribió la conductora.

Natalie Vértiz posó junto a Chris Martin, líder de la banda Coldplay. Foto: Natalie Vértiz/Instagram

Natalie Vértiz tuvo la oportunidad de entrevistar a Coldplay. Foto: Natalie Vértiz/Instagram

Rápidamente, las imágenes se viralizaron en la plataforma TikTok, en la que decenas de usuarios aplaudieron a Natalie Vértiz por su logro y por dominar muy bien el idioma inglés. Cabe recalcar que, en anteriores ediciones del programa sabatino, la ex Miss Perú ha tenido la oportunidad de platicar con artistas internacionales.

Las canciones que sonaron en el concierto de Coldplay

Miles de fanáticos no pudieron contener su emoción al escuchar en vivo temas que marcaron su adolescencia y parte de su juventud. Algunos de ellos fueron: “The scientist”, “Yellow”, “Clocks”, “A sky full of stars” y “Fix you”.