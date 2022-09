Sofía Franco es acusada de armar escándalo en karaoke: “Se me tiró encima”

Sofía Franco vuelve a estar en el ojo de la tormenta. La conductora de TV ahora es acusada de armar un escándalo en un karaoke durante el último fin de semana. El programa “Amor y fuego” entrevistó a una mujer, quien afirma haber sido agredida por la esposa del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra.

¿Qué pasó con Sofía Franco?

El espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre lanzó un avance de lo que se verá este martes 13 de setiembre por la señal de Willax TV. Allí, aparecen imágenes del incidente que protagonizó Sofía Franco en el local nocturno. La animadora estuvo acompañada de una amiga, quien también ha sido involucrada.

Según indicó Daniela Villacorta, Sofía Franco se fue en contra de esta cuando se dio cuenta de que la estaba grabando. “Se para y me grita: ‘No, por qué me filmas, no filmes’. Y se me tira encima. Ella estaba completamente borracha ”, se le escucha decir en conversación con el programa de espectáculos.

¿Por qué Sofía Franco es acusada de agresión?

Sin embargo, esta denuncia se hizo antes a través de Twitter. En la red social, la mujer reveló el motivo por el cual se originó el escándalo en el karaoke. Aseguró que la presentadora de televisión se apropió del espacio que había reservado y no quería retirarse.

“¡Hola a todos! Sofía Franco , borrachísima, me acaba de atacar en el karaoke Sopranos porque le pedí que me regrese mi privado del que se había apropiado hace 45 minutos”, fue su mensaje.

Como Daniela Villacorta no publicó pruebas de la agresión, varios cibernautas dudaron que la acusación sea cierta. Pero una usuaria también coincidió con su versión.

“No pudimos grabar todo el altercado, solo el final. No se quería ir del box (se quedó peleando 45 minutos), ambas estaban etílicas, Sofía Franco se cayó al piso de lo mal que estaba. Escuchen el audio, se describe cómo las golpeó. Una vergüenza realmente. Qué triste”, escribió.

Sofía Franco es acusada de agresión. Foto: captura Twitter