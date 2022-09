¿Qué dijo Gisela Valcárcel tras llamarle la atención a Edson Dávila en la boda de Ethel Pozo?

Ethel Pozo contrajo matrimonio con Julián Alexander y acaparó la atención de diversos programas de espectáculos, que cubrieron su unión religiosa. Sin embargo, un personaje más se sumó al protagonismo.

Se trata de Edson Dávila, quien fue grabado encima de una mesa cuando intentaba bailar al ritmo de la música que encendía el ambiente. Para su poca fortuna, Gisela Valcárcel transitaba cerca de él y lo obligó a que se baje, ya que su actitud no fue bien vista por la conductora de “La gran estrella”.

El video tuvo mucha repercusión en los medios y se habló en un primer momento de una posible molestia de Gisela contra el coconductor de “América hoy”. No obstante, el hecho fue explicado a través de las redes sociales por el popular ‘Giselo’, quien señaló que se encontraba “modelando para pagar ciertos canjes”.

“Ya ve, señora Gisela. Ahora, por bajarme del cubo justo cuando estaba modelando, porque no han puesto la parte que estaba modelando, han puesto la parte en la que usted me baja, dicen que me voy a quedar sin trabajo, que me ha gritado y me va a botar. Ya ve”, dice Dávila en su video.

Y por su parte, la conductora respondió lo siguiente mientras explicaba lo sucedido: “Ja, ja, ja. Me he reído demasiado. ¡Cómo vas a modelar para pagar tus canjes! Ja, ja y yo bajándote”. La conductora acompañó el mensaje con un corazón que elimina todo tipo de especulaciones sobre la posible ruptura de amistad que sostienen desde hace varios años.