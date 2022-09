Génesis Tapia demanda a su ex por la tenencia completa de su hija: “Si te crío sola, te amo sola”

Génesis Tapia sorprendió a sus seguidores al revelar que inició el proceso de tenencia de su última hija contra su expareja Raymundo Van Hemelrijck, luego de ganar el juicio de alimentos.

Como se recuerda, la estudiante de Derecho indicó a “Amor y fuego” que el empresario se ha desentendido por completo de su hija, incluso asegura que, a pesar de tener ingresos económicos, este no se preocupa por enviarle dinero.

“Ver cómo ha borrado todas las fotos de mi hija en su Instagram, cómo pone las fotos de sus demás hijos y dice que es su única familia. Observar cómo la menosprecia está siendo muy duro para mí. Yo tengo que esperar a que un juez le obligue a cumplir con lo que le corresponde para mi hija”, expresó aquella vez.

¿En qué consiste la demanda?

En su cuenta de Instagram, Génesis Tapia especificó que intenta obtener la tenencia de su hija. “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso, conforme lo establece el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil concordado con el artículo 139° —inciso 3—, de la Constitución Política del Estado”, se lee en el documento.

“La demanda interpuesta reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en los artículos 424° y 425° de la norma procesal antes citada” , agrega.

Asimismo, el documento sí admite “el trámite de la demanda de tenencia, y pretensión accesoria de régimen de visitas, tramitándose en la vía de proceso único. En tal sentido, traslado a Raymundo Van Hemelrijck Valenzuela, por el término de cinco días, bajo apercibimiento de tenerse por contestada en su rebeldía, presente los medios probatorios ofrecidos en su oportunidad”.

Demanda de Génesis Tapia. Foto: Instagram/Génesis Tapia

Génesis Tapia asegura que crio sola a su hija

En otra parte de la historia, Génesis Tapia asegura que ella fue la única que se responsabilizó de la crianza de la menor y pide justicia, ya que el padre no estaría presente. También agradeció a su abogado por el apoyo.