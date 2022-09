¿Quién es Ángel Ramírez, el famoso tiktoker chiclayano que participó en el casting de “EEG”?

“Esto es guerra” se encuentra en la búsqueda de un nuevo ‘guerrero’ o ‘combatiente’ para sumarlo a su exitoso reality, por ello, creó un casting nacional. A lo largo de este proceso, han resaltado algunos participantes y no necesariamente por su físico. Uno de ellos fue Ángel Ramírez, quien es un reconocido tiktoker en su natal Chiclayo.

Los aspirantes realizaron colas y pasaron varios filtros. Incluso, fueron entrevistados por figuras como Hugo García y Rafael Cardozo, quienes quedaron impresionados por el desenvolvimiento de Ángel. Por esta razón, lo eligieron para pasar a la siguiente etapa. Conoce en esta nota más sobre este peculiar influencer.

Ángel Ramírez, amigo de ‘guerreros’ y ‘combatientes’

Ángel Ramírez es un tiktoker reconocido en Chiclayo y, actualmente, cuenta con más de 993.000 seguidores.

El video sobre la visita al departamento de Mario Irivarren es uno de los más populares. “El día de hoy he venido a visitar a mi padrino Mario, así que vamos a darle una sorpresa”, comentó en parte del clip.

En otra grabación, se les ve divirtiéndose en una discoteca y, tras varios comentarios, Ángel Ramírez resaltó que la expareja de Vania Bludau es “su amigo de años”.

Los videos de Ángel Ramírez junto a Mario Irivarren se volvieron virales. Foto: TikTok/Ángel Ramírez

En esa misma línea, también ha grabado junto a Tula Rodríguez. En tanto, Fabio Agostini comenta sus videos. Recientemente, visitó el duplex de Ignacio Baladán para crear contenido.

Su paso por el casting de “Esto es guerra”

Ángel Ramírez grabó el proceso del casting para intentar llegar a la final de “Esto es guerra”. Aparte de Chiclayo, el programa también visitó Tarapoto.

“Me he enterado que hay un casting aquí en Chiclayo y vamos a ver cómo es la nuez. Solo espero que no me descalifiquen, pero no creo que dejen pasar al futuro Nicola Porcella”, dijo en su primero TikTok.

En la entrevista, los reclutadores se percataron de que Ángel era un influencer. “Quiero entrar a ‘Esto es Guerra’ porque quiero demostrar mis habilidades porque siento que tengo la actitud para estar en la televisión y también quiero opacar a Rafael Cardozo que no me cae” , agregó.

Hugo García eligió a Ángel Ramírez para pertenecer a su equipo. Foto: Instagram/Ángel Ramírez

Este comentario le valió para ingresar a otra fase y conocer a Hugo García y Rafael Cardozo, con quienes se vaciló y terminaron aceptándolo. “En este caso, la actitud es lo que vale así que, para darle gusto a Rafael y le gane, voy a escoger a Ángel”, dijo la pareja de Alessia Rovegno.

Al final no pasó la prueba de circuitos de playa. Aun así, Ángel Ramírez logró obtener millones de vistas en sus redes sociales.