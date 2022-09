Dantes Cardosa se recupera y envía mensaje a sus seguidores tras sufrir hemorragia cerebral

Dantes Cardosa es un cantante de salsa cubano que radica en el Perú desde hace muchos años. De hecho, como artista es muy versátil, pues salió del mundo de la salsa —su zona de confort— para probar suerte en la cumbia y participar en diversas orquestas como el Grupo 5.

Hace unos días, el exintegrante de “La charanga habanera” volvió a ser noticia en las redes sociales tras conocerse que supuestamente había sufrido un derrame cerebral que lo llevó a estar muy delicado de salud. El hecho fue desmentido por su familia. Este martes 12, el cumbiambero se comunicó con su público para enviarles un mensaje.

¿Qué dijo Dantes Cardosa?

El cantante Dantes Cardosa escribió en su cuenta de Instagram un mensaje para sus fanáticos: “Gracias por sus oraciones a todos. Estoy muy feliz de toda la buena vibra y todos los mensajes que he recibido. No puedo responder, pero me da mucha fuerza y mucha alegría recibir tan hermosos mensajes. Los quiero mucho”.

Screenshot de las redes sociales de Dantes Cardosa. Foto: Dantes Cardosa/Instagram

El intérprete de “Ricky Ricón” se encuentra hospitalizado en el Hospital Casimiro Ulloa, establecimiento de salud al que llegó debido a un accidente. “ El último viernes comenzó a deshidratarse y parece que se descompensó, vino caminando mareado hacia donde yo estaba, se desplomó y comenzó a convulsionar en mis brazos, cayó al piso golpeándose la cabeza. Inmediatamente, lo llevé de emergencia”, detalló su esposa.

Hermano de Dantes Cardosa habla sobre su situación

Luego tantas especulaciones y noticias falsas sobre la salud de Dantes Cardosa, el hermano del artista salió a desmentir todo y explicar qué fue lo que pasó exactamente con el cumbiambero. El artista dio su versión para las cámaras de “Amor y fuego”.