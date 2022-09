Carlos Álvarez celebra rating de “El especial” con JB: “Se demostró el profesionalismo”

Carlos Álvarez y Jorge Benavides la rompieron en rating con “El especial”, una edición que se transmitió el sábado 10 de setiembre por la señal de ATV. Según las cifras, el reencuentro de los actores cómicos obtuvo 11,6 puntos. En tanto, el programa “La gran estrella” de Gisela Valcárcel apenas alcanzó 7,6.

¿Qué dijo Carlos Álvarez?

Tras este nuevo éxito en la televisión, Carlos Álvarez agradeció al público por la gran acogida. “Mi total gratitud, agradezco al público de JB y al mío porque se unieron para vernos juntos luego de 11 años. Fue una linda oportunidad”, expresó el humorista para Trome.

“ Confío en mi profesión y en la de Jorge. Grabamos en una, casi en medio turno se grabó todo y eso demuestra la empatía, seriedad y entrega con la que trabajamos ”, señaló.

Aseguró que él y Jorge Benavides han demostrado ser profesionales de la comedia. “ Se demostró que, cuando se tiene ganas de hacer bien las cosas, sobre todo con profesionalismo, se hace ”, agregó.

¿Carlos Álvarez y Jorge Benavides volverán a trabajar juntos?

El cómico de Willax TV respondió sobre la posibilidad de volver a trabajar con JB. Recordemos que fue el productor Ney Guerrero quien coordinó con ambos para que se emitiera este reencuentro en televisión.

“Por lo pronto, ha sido un solo especial para ATV. No sé qué pasará más adelante o en futuro . Nos faltaría programas para hacer todas las duplas que hicimos en ‘El especial del humor’”, sostuvo.

Reveló que aún no se ha comunicado con Ney Guerrero. “ No lo veo tanto como un tema de que hemos ganado (en rating) , pero me alegra que la gente haya sonreído durante 60 minutos”, finalizó.