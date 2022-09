Andrea San Martín recuerda a su primer amor tras separarse de Sebastián: “Fue el más bueno”

¿Fue una indirecta? Andrea San Martín vuelve a ser noticia luego de confirmar su separación del fisicoculturista Sebastián Lizarzaburu. Esto ocurrió después de que ambos retomaron su relación tras estar peleados por varios años con temas legales y mediáticos de por medio.

No obstante, antes de lanzar el comunicado, la ex chica reality compartió una serie de historias en Instagram para dar a conocer uno de sus recuerdos de adolescencia, que llamó mucho la atención de sus seguidores por el mensaje que traería consigo, pues se pudo haber interpretado como una señal hacia su expareja.

PUEDES VER: Andrea San Martín niega que ruptura con Sebastián Lizarzaburu se deba a una infidelidad

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre su primer amor?

La empresaria Andrea San Martín compartió un cuadro de preguntas en Instagram para compartir la historia de su primer amor con sus seguidoras. La animadora rememoró etapas de su adolescencia con el objetivo de explicar cómo fue su primer enamoramiento y no dudó en dar detalles: “El mío, Adolfo y tenía 15. Estuvimos como un año y ocho meses, y era un pata A1. Nos conocíamos desde el nido de mi promoción del colegio. ¡Tipaso! Ya se casó y tiene su baby”.

Bloque HTML de muestra

Asimismo, explicó: “Bueno, el mío (su primer amor) también fue tipo el más bueno de todos, ya mucho más bien”. Minutos más tarde, la influencer continuó dando más especificaciones que causaron revuelvo entre sus fanáticos.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu ponen fin a su relación

Como mencionamos líneas arriba, la pareja de ex chicos reality, conformada por Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, le puso fin a las especulaciones sobre su romance y decidió salir al frente a dar su versión de los hechos.

Andrea San Martín lanza comunicado sobre su romance. Foto: Andrea San Martín/Instagram

Si bien no dieron muchos detalles y dejaron en claro que no debían dar ninguna explicación a su público ni a los medios, San Martín aseguro que “no ha ocurrido nada en particular o en concreto que haya hecho que se tome esta decisión. Por lo mismo, eso no quiere decir que nos hayamos peleado o que nos llevemos mal”. “No hay más una relación de pareja, pero sí la de padres que estará siempre presente y en prioridad”, concluyó.