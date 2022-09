Yahaira Plasencia aplaude trabajo de Susan Ochoa y Ruby Palomino: “Respeto y admiro su trabajo”

Las felicita. Yahaira Plasencia se mostró gratamente sorprendida por el duelo musical que protagonizaron Susan Ochoa y Ruby Palomino en la última gala de “La gran estrella”. La salsera realzó el trabajo de las dos intérpretes nacionales.

“Respeto y admiro mucho el trabajo de mis compañeras” , admitió la intérprete de “Cobarde”. La participación de Ochoa y Palomino se dio luego de la eliminación de Manuel Aimatre y Niko Strauss, concursantes de sus equipos.

Según las reglas del reality de canto, quien ganara el reto conseguiría que su concursante volviera a “La gran estrella”. Ochoa y Aimatre interpretaron “La Candela” de Ángela Carrasco, mientras que Palomino y Niko Strauss cantaron un tema de Thalía y Maluma.

Ambas artistas fueron alabadas por el jurado y recibieron muchas felicitaciones por atreverse a salir de su zona de confort. Además, empataron el duelo y consiguieron que sus participantes volvieran a la competencia.

Ruby Palomino y Susan Ochoa se enfrentaron en un infartante duelo en "La gran estrella". Foto: captura América TV

“ Me ha sorprendido Ruby y Susan. No podría decir quién me gustó más, creo que las dos han estado muy bien ”, señaló Plasencia a “El Popular”, quien dejó abierta la posibilidad de compartir escenario junto a Susan Ochoa, Ruby Palomino y Michelle Soifer.

Yahaira Plasencia se lució en boda de Ethel Pozo y Julián Alexander

La ‘Patrona’ fue una de las grandes sorpresas en el matrimonio de la conductora de “América hoy” y el productor de televisión. La cantante peruana entonó sus mejores temas e incluso bailó el popular tema “Mueve el totó”.

Participante de “La gran estrella” minimiza el talento de Yahaira y la describe como “producto”

Todo sucedió durante la última edición de “La gran estrella” cuando Yadira Sosa, participante del programa, dio su opinión sobre Yahaira Plasencia. La concursante señaló que más que presencia en el escenario, la cantante sabe vender show para el espectador.

“Ella es un producto porque hace show siempre en el escenario(...) Lo que vende no es la técnica, lo que vende es el show, es que te mueva el totó, eso es lo que vende en realidad”, señaló.