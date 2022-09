Imitador de Luis Miguel en “Yo soy” se convirtió en ganador de “El retador” de Chile

Ricky Santos parece haber tomado la decisión correcta de dejar el Perú para volver a su país natal, Chile, en busca de hacerse un lugar en el medio artístico. Así, el cantante acaba de coronarse como el flamante ganador de “El retador” luego de varios días de un arduo enfrentamiento con otros concursantes.

La gala final se llevó a cabo el último sábado 10 de septiembre y Santos tuvo superar tres niveles. Inicialmente, el artista interpretó el tema “Ave María” en su duelo contra Juan David Rodríguez, a quien posteriormente derrotó. Tras ello llegó el turno de Lydia Correa, con lo que parecía ser el final de su participación.

Ricky Santos estalla de alegría tras coronarse en “El retador”

Correa partía como una de las favoritas de la noche hasta que Ricky Santos la venció para llegar a la gran final. En dicha etapa, el eximitador de Luis Miguel convenció a los jurados Myriam Hernández, Álvaro Rudolphy y Marcelo Apolino de vencer a Iván Cabrera y quedarse con el primer lugar.

“Esto ha sido un sueño hecho realidad para mí. No te miento, de corazón lo digo y con mucha humildad: me lo merezco porque hay que también tener la valentía para decir lo que uno desea y estoy acá, con mucho cariño y mucho amor, por el público que me da todo su afecto, por ellos yo canto y vivo”, indicó con mucha emoción.

Ricky Santos y el jugoso premio que ganó en “El retador”

Luego de que la presentadora mencionara el nombre de Ricky Santos como el ganador, también mencionó que uno de los premios del artista será tener un cupo asegurado en la versión de México.

A ello se le suma que recibirá una importante cantidad de dinero que asciende a los 15 millones de pesos, que al cambio son casi 18.000 dólares.