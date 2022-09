“El especial”, con Carlos Álvarez y Jorge Benavides, fue el programa más esperado por fans de los actores cómicos. La edición especial de “JB en ATV” se estrenó el sábado 10 de setiembre mientras se sintonizaba “La gran estrella”, de Gisela Valcárcel, por América TV. ¿Qué programa lideró el rating? Te lo contamos.

“El especial” reunió a Jorge Benavides y Carlos Álvarez

El esperado encuentro de Jorge Benavides y Carlos Álvarez se emitió el 10 de setiembre a las 10:40 p.m. por las pantallas de ATV. Los actores cómicos deleitaron con sus más recordados sketches, como el de ‘Chemo’ y ‘Jeta Jeta Uribe’.

La dupla no dejó de lado la coyuntura nacional y parodió la tensa entrevista de Fernando del Rincón con Antauro Humala. Hello Kitty no pudo faltar y apareció en la puesta en escena.

Revive el encuentro de los cómicos y cómo interpretaron a Fernando Del Rincón y Antauro Humala. Foto: captura/ATV

“La gran estrella” cae en rating

Por segunda vez, “La gran estrella” no logró liderar el rating de los sábados. La primera vez fue en la final de “La voz Perú”. Gisela Valcárcel había anunciado candentes versus, sin embargo, no convenció al jurado.

En esta ocasión, muchos televidentes optaron por sintonizar “El especial”, con Jorge Benavides y Carlos Álvarez. En el top del sábado 10, se ubicó en la quinta posición.

Gisela Valcárcel quiso cantar en "La gran estrella". Foto: composición LR/América TV

Este fue el rating del sábado 10 de setiembre en Lima:

JB en ATV: 12.1

El especial: 11.6

Los milagros de la rosa: 9.5

Interprograma: 9.1

La gran estrella: 7.6

El reventonazo de la Chola: 7.4

Este fue el rating del sábado 10 de setiembre en Lima +6 ciudades: