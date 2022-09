Tras las críticas de Magaly Medina a sus fotos en OnlyFans, Olenka Zimmermann ha salido a defenderse y ahora le propone un desafío a la conductora de ATV. La presentadora de “Crónicas de impacto” le propone ir a su programa, pero con una condición que ha sorprendido a muchos: que ambas aparezcan usando bikini y sin maquillaje.

¿Por qué Olenka Zimmermann y Magaly Medina están enfrentadas?

Todo empezó cuando Olenka Zimmermann anunció que incursionaría en la plataforma para adultos y así poder ganar dinero gracias a sus suscriptores.

Sin embargo, Magaly Medina reveló que la periodista colocó fotos pasadas de cuando era más joven y posaba como modelo en lencería. “¿Qué es esto? ¿OnlyFans o la máquina del tiempo? ”, expresó. Este comentario no le gustó a la figura de Willax TV, por lo que le respondió con un fuerte comentario. “No entiende, porque es estú**** y disforzada; no atina”, le dijo.

PUEDES VER Xoana González quiere colaborar con Olenka Zimmermann en OnlyFans y pide que su esposo las grabe

Por su parte, la conductora de “Magaly TV, la firme” aseguró que no le iba a responder porque ella es una mujer vulgar sin educación. “Es una mujer bastante grosera , no es mi territorio. Con personas así yo mantengo mi distancia”, aseveró.

Olenka Zimmermann se defiende de críticas de Magaly Medina

Ahora, Olenka Zimmermann afirma que está dispuesta a ir al programa de Magaly Medina, pero con la condición de que ambas se muestren sin usar los filtros de las redes sociales.

“Nunca le he soportado pulgas a nadie... En 5 segundos la revuelco . Sé de cosas que ha hecho y, es más, le planteo un reto (...) Que me invite a su programa, pero con una condición. Las dos en bikini, sin maquillaje ”, declaró la presentadora para Trome.

Aseguró que se siente bien con su apariencia física y que cuenta con el apoyo de sus seguidores. “Estoy más vieja, pero estoy bien. Sigo siendo una modelo... Me dicen: ‘no le hagas caso (...)’ y otros me felicitan, como el día que Rodrigo y Gigi me entrevistaron, de muy buena onda y los seguidores se sentían bien”, sostuvo.