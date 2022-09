Natalia Salas no dejará de trabajar por quimioterapias: “Si me quedo en cama, me enfermo más”

Más valiente que nunca. Natalia Salas dio a conocer el último 6 de setiembre que padece cáncer de mama. En medio de este difícil momento, la actriz contó detalles de cómo afrontará su lucha contra la enfermedad y aseguró que no dejará de trabajar.

Natalia se rapará el cabello

Días previos a su operación de mastectomía, Natalia Salas habló abiertamente sobre su enfermedad y contó que tendrá que someterse a un proceso de quimioterapias. Para ello, decidió que se rapará el cabello y usará una peluca en la obra de teatro “Las chicas del 4to C” , la cual está prevista a estrenarse el 29 de setiembre.

“Ya hablé con la productora para conseguirme una peluca porque voy a tener quimioterapias. Entonces, ni bien empiece las quimios, me voy a rapar”, comentó.

Natalia no dejará de trabajar

Natalia Salas también contó que, al iniciar sus quimioterapias, no dejará de laborar, ya que seguirá con su rutina habitual en la actuación.

“Los productores de la obra me han dicho que lo principal es mi salud, pero yo amo trabajar. A mí me encanta trabajar, el espíritu y la alegría tiene mucho que ver, si me quedo echada en mi cama, me enfermo más” , comentó.

No obstante, dejó en claro que su trabajo también dependerá de las indicaciones de su médico.

“Todo será en pro, si puedo continuar, si me dicen que paren, por supuesto lo haré, yo no sé cómo reaccionará mi cuerpo a la quimioterapia. Voy a hacer todo para salir airosa de cualquier procedimiento”, agregó.