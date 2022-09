Melissa Paredes revela por qué no fue a la boda de Ethel Pozo y Julián: “Que sean felices”

Melissa Paredes fue la encargada de presentar a Ethel Pozo y a Julián Alexander, quienes, el último 10 de setiembre, contrajeron matrimonio en un exclusivo fundo de Pachacamac.

Sin embargo, llamó la atención que la modelo no asistiera a la ceremonia de su excompañera en la conducción de “América hoy” y ahora explica los motivos de su ausencia.

Melissa fue captada en un gimnasio durante boda de Ethel

Mientras la boda entre Ethel Pozo y Julián Alexander se celebraba por todo lo alto con los invitados a la ceremonia, en Instagram, Melissa Paredes llamó la atención por subir una historia entrenando en un gimnasio.

Varios usuarios opinaron al respecto sobre el distanciamiento entre Melissa y Ethel, pues, como se recuerda, la actriz de “Ojitos hechiceros” fue la ‘cupido’ de Pozo y Alexander.

Melissa revela por qué no fue a la boda

Ante lo sucedido, Melissa Paredes reveló que no asistió a la boda de Ethel Pozo porque no tiene ánimos de festejar ni celebrar debido al proceso legal que atraviesa junto a su exesposo Rodrigo Cuba por la tenencia de su hija.

“No, la verdad es que no estoy para fiestas y es por toda la situación, pero le deseo siempre lo mejor a Ethel y a Julián, que sean muy felices y no hagan caso a gente envidiosa que no les gusta ver felices a los demás”, dijo en entrevista a Trome.