¿Luna de miel? Ethel Pozo y Julián Alexander son captados en aeropuerto, según Instarándula

Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron el pasado fin de semana. La boda fue en un fundo en Pachacamác al que asistieron amigos y familiares de la pareja. Entre los invitados se encontraban Christian Domínguez, Pamela Franco, Janet Barboza, Brunella Horna, Richard Acuña, Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, entre otros.

Así, al parecer, Ethel Pozo y Julián Alexander ya se estarían dirigiendo a disfrutar de su luna de miel; ya que la conductora de “América hoy” fue captada en el aeropuerto Jorge Chávez, lo que se pudo conocer gracias a unas imágenes compartidas por el portal Instarándula de ‘Samu’ Suarez.

Ethel Pozo confirmó que su luna de miel sería en Curazao

Pese a que en un principio Ethel Pozo y Julián Alexander no tenían planes para su luna de miel, la conductora de televisión reveló hace unos días en el programa “América espectáculos” que iba a viajar junto a su ahora esposo a Curazao, una isla neerlandesa del Caribe.

“Nos vamos a ir a Curazao (...) de luna de miel. Nos vamos para allá (porque) encontramos Julián y yo un tiempito para irnos. En un momento no iba a haber luna de miel porque yo me fui una semana con ‘Dome’ de 15 años, luego me fui por el vestido, y tú sabes ‘Papá Armando’ cómo es y que no hay vacaciones”, dijo Pozo Valcárcel.

¿Cómo fue la despedida de soltera de Ethel Pozo?

Una semana antes de la boda, Ethel Pozo celebró su despedida de soltera en una reunión íntima con sus amigas más cercanas. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de sus compañeras de conducción en “América hoy”, Janet Barboza y Brunella Horna.

Según la conductora, la ausencia de Barboza y Horna fue porque el encuentro se dio solo con sus amigas de colegio. El evento fue realizado en un hotel de Miraflores, donde Pozo Valcárcel y sus amigas grabaron diferentes coreografías de TikTok y disfrutaron de un show protagonizado por Gachi Rivero.

Tras ser duramente criticada por no invitar a sus compañeros de trabajo, Ethel Pozo celebró una segunda despedida de soltera junto a Janet Barboza, Brunella Horna, Edson Dávila y Armando Tafur, productor del programa “América hoy”.