Jimmy Santy revela la cantidad exacta de cirugías que se hizo en el rostro

¡Para no creer! Jimmy Santy es un cantante peruano de 75 años que no solo se hizo muy popular por sus canciones y el talento innato que posee, sino también por la gran cantidad de operaciones que decidió hacerse en el rostro a lo largo de su trayectoria artística.

Muy pocas veces ha hablado del tema, debido a que ha mantenido ese tema en reserva. Sin embargo, en los últimos días se animó a asistir como invitado al programa “Hablemos de belleza” para conversar de todos los arreglos físicos que se hizo.

¿Cuántas cirugías se hizo Jimmy Santy?

Ante las críticas a su físico y comentarios respecto a las cirugías en su rostro, el intérprete de “Chin Chin” se pronunció. “ Me hice cuatro operaciones, pero son retoques los pómulos. Cuando me dio cáncer al hígado, que es problemático, y cuando me operé salí con la papada suelta, el doctor me dijo ‘eso es fácil’ y me hizo una Z en ella y sacó el pellejo ”, contó.

Además, Jimmy Santy aseguró que fue el primer personaje conocido en el Perú que se realizó una operación por una razón muy importante. “ Yo tuve un accidente muy grave, me fui al barranco con mi Mustang del año, que me compré en México, esta nariz es rehecha, mi nariz la verdadera era más bonita, más larga, las de varón ”, relató.

Jimmy Santi odia que le digan ‘Chin chin’

Aunque nadie lo crea, el cantante Jimmy Santi reconoció —en el programa “El valor de la verdad”— que no le llama la atención que la gente lo conozca como “Chin Chin”, la canción que lo hizo más conocido a nivel internacional.

Jimmy Santi en "El valor de la verdad"