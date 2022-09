Giselo no llegó a la boda de Ethel Pozo por “el tráfico” y asistió a la fiesta 2 horas después

Se pasó. Varias personalidades de la televisión peruana asistieron a la boda entre Ethel Pozo y Julián Alexander. Sin embargo, lo que llamó la atención de la ceremonia fue que Edson Dávila, el compañero de la presentadora de “América hoy”, fue el último en llegar a la celebración.

Este hecho no pasó desapercibido en las redes sociales y el popular Giselo se pronunció ahora sobre el tema.

Giselo llegó tarde a la boda

Días después de la boda entre Julián Alexander y Ethel Pozo, el programa “América hoy” abordó el tema y reveló que Edson Dávila fue el último en llegar al matrimonio.

“Yo tengo una queja. Fue una falta de respeto terrible como amigo y compañero de tanto. Edson Dávila no llegó a la ceremonia de la boda. Llegó 2 horas tarde. Fue el último en llegar ”, sostuvo Brunella Horna. En seguida, Dávila explicó que había mucha congestión. “Había tráfico donde venden chicharrones ”, dijo.

El tema no quedó solo ahí, pues, según Janet Barboza, el conductor incluso pensó en la posibilidad de no ir al matrimonio “Lo peor, cuando le escribimos (a Edson), ¿saben que nos dijo? ‘Casi no voy’”

Gisela reprende a Giselo en la boda de Ethel

En medio de la celebración de la boda, un video compartido por Brunella Horna captó la total atención de los internautas. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, se puede que Gisela Valcárcel toma del brazo a Edson Dávila, ya que este se había subido a una mesa.