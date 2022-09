Gisela Valcárcel responde a ‘Giselo’ y explica por qué lo reprendió en boda de Ethel y Julián

Ethel Pozo y Julián Alexander fueron portada de distintos medios de comunicación tras llevar a cabo su anunciado matrimonio el último sábado 10 de septiembre en una lujosa hacienda de Pachacamac. Pese a ello, no fueron los únicos protagonistas de la noche, pues un incidente ocurrido con Edson Dávila se volvió inmediatamente tendencia en redes.

Mediante un video publicado por Brunella Horna se puede ver el preciso momento en el que Gisela Valcárcel tomó a ‘Giselo’ del brazo para bajarlo de una mesa a la que se había subido a mitad de la fiesta que organizó la pareja.

Edson Dávila da su versión de los hechos

Ante esta situación, Edson Dávila hizo uso de sus redes sociales para justificar su conducta y reclamarle a la popular ‘Señito’ por hacerlo quedar como un escandaloso delante de todos cuando “lo único que hacía era modelar” y divertirse con sus compañeros y amigos.

“¿Ya ve, señora Gisela? Ahora, por bajarme del cubo justo cuando estaba modelando —porque no han puesto la parte en que estaba modelando, han puesto la parte en la que usted me baja— dicen que me voy a quedar sin trabajo, que me ha gritado y me va a botar. ¿Ya ve?”, señaló.

¿Qué contestó Gisela Valcárcel?

Siguiendo esta línea, Gisela Varcárcel hizo lo propio y mandó su respuesta mediante historias de Instagram, en las que también explicó brevemente los motivos por los que le tuvo que llamar la atención a Edson Dávila. Asimismo, aclaró que la situación no fue tan grave como se pensó y que todo está bien entre ellos.

“Ja, ja, ja. Me he reído demasiado. ¡Cómo vas a modelar para pagar tus canjes! Ja, ja; y yo bajándote”, se lee en el mensaje que dejó, el cual estuvo acompañado de un emoji de corazón.