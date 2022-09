¿Gabriela Serpa participaría en Inka Productions como Dayanita? Esto reveló la actriz cómica

La plataforma para adultos Inka Productions continúa reclutando a diferentes personajes públicos. Chupetín Trujillo, la Pantera del Callao y Dayanita ya han participado en las películas de esta famosa productora. Una de las más aclamadas por el público es la integrante de “JB en ATV”, Gabriela Serpa.

Con respecto a esta petición de sus seguidores, Gabriela Serpa dijo que, a diferencia de Dayanita, rechazaría tajantemente si es que Inka Productions le propone participar en algún video. “No, no aceptaría. No va por mi carrera por ese rumbo”, expresó para El Popular. Además, reveló que la actriz trans no ha recibido ninguna sanción por su participación en el cine porno.

Dayanita y su incursión en cine para adultos en Inka Productions

Luego de que Inka Productions compartiera un TikTok junto con la actriz cómica de “JB en ATV” Dayanita, miles de cibernautas especularon sobre su incursión en el cine para adultos.

“Inka Production te trajo a una gran artista, la gran Dayanita. No se pierdan los próximos videos porque esto se pondrá bueno. Junto a nuestra bella actriz Iza Leona”, decía el mensaje en el TikTok de la famosa productora.

Tras varios días de intriga, Dayanita finalmente confirmó la noticia. “No, bueno, sí, señor… Señora, discúlpame, no estamos para hablar esos temas”, dijo durante un sketch con la ‘Tía Gloria’, papel que interpreta Jorge Benavides.

¿Continuará Dayanita en “JB en ATV”?

Más de uno pensó que Dayanita daría un paso al costado con respecto a “JB en ATV” debido a su incursión en el cine porno. Sin embargo, la actriz cómica demostró lo contrario al aparecer el pasado sábado en el programa de Jorge Benavides.

Karin Janet Marengo Núñez, pareja de Benavides, reveló que en la emisión pasada Dayanita no estuvo presente en el programa por motivos de salud. Además, dejó entrever que nada tenía que ver su incursión en el cine para adultos con Inka Productions.