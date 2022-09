Inka Productions, productora de cine para adultos, continúa sorprendiendo a sus seguidores al reclutar entre sus filas de actores a conocidas figuras de la farándula local, como Dayanita, Chupetín Trujillo y ‘La pantera del Callao’. Sin embargo, ellos no han sido los únicos que recibieron una tentadora propuesta por parte de la empresa peruana.

En la siguiente nota, conoce qué famosos del espectáculo nacional fueron contactados por la conocida compañía, pero decidieron rechazar la oferta.

Chupetín Trujillo durante del rodaje de esta película para adultos. Foto: Inka Productions

Gabriela Serpa

Aunque Inka Productions tiene en mente incorporar a diversidad de artistas, muchos se han preguntado si, con el debut de Dayanita, también tendrían pensado en contar con la modelo Gabriela Serpa. La integrante de “JB en ATV” dijo que, a comparación de su compañera de programa, ella no está interesada en ser parte de ese proyecto y rechazaría tajantemente cualquier tipo de propuesta.

“No, no aceptaría. No va mi carrera por ese rumbo”, explicó la influencer para El Popular. Ella también agregó que son libres de escoger en ese aspecto, ya que la actriz trans no ha recibido sanción alguna por su reclutamiento.

La integrante de JB en ATV no descarta debutar en la conocida plataforma de contenidos. Foto: Gabriela Serpa/Instagram

Fabio Agostini

Por otro lado, Fabio Agostini narró la extraña experiencia que tuvo al ser reclutado, puesto que nunca le dijeron con exactitud de qué se trataba el trabajo, por lo que él creyó que solo iba a filmar una película como cualquier otra.

“Me llaman: ‘Fabio ha salido un trabajo nuevo, te pagan tanto’. Y yo: ‘Vale, venga, vamos a hacerlo’. Me dicen: ‘Es una página donde tú solo vas a hablar un texto con unas personas y algo un poco sensual’. Vale, mientras me paguen lo que me iban a pagar, yo contado”, contó en un principio.

El modelo español se despidió del programa de Gisela Valcárcel tras haber ido a sentencia. Foto: Fabio Agostini/Instagram

Tras conversar con el productor que se comunicó con él, aceptó trabajar con ellos, pero grande fue sorpresa cuando llegó al set y le explicaron lo que tendría que hacer.

“Voy hasta Cieneguilla. Cuando llego veo las cámaras, un montón de producción (...), comienzo a escuchar y veo qué es lo que tengo que hacer realmente porque mi mánager no me explicó qué es lo que debo hacer. Me dicen: ‘Claro, ahí están los actores porno’. Y le digo: ‘¿Cómo que los actores porno?’ (...). Dijeron: ‘Es una película porno que tú vas a grabar’”, acotó. Así dejó en claro que no llegó a firmar ningún contrato.

Tapir 590

Del mismo modo, mediante redes sociales, Tapir 590 contó que fue contactado por Inka Productions para ser parte de una cinta para adultos. No obstante, el influencer causó asombro al revelar que rechazó dicha propuesta, debido a que no le convenció el pago que iba a recibir.

“El video con Inka Producciones no va porque un video de esos genera miles de dólares en publicidad y quieren pagar muy poco. Yo no quiero manchar mi imagen por unas cuantas monedas”, detalló en su publicación.

Además, agregó que ese tipo de contenido no va acorde a la imagen que quiere proyectar para el público. “Tapir 590 siempre fue un buen ejemplo de autoestima para muchos jóvenes y siempre fui un buen ejemplo para la sociedad”, aclaró.