Evelyn Vela: Valery Burga, su expareja, tilda de “morboso y obsoleto” a programa de Magaly

¡Les dijo de todo! Evelyn Vela se casó hace casi dos años con el barbero estadounidense Valery Burga y sorprendió a sus seguidores por el corto tiempo que conocía a su nuevo galán. Ahora, luego de varias idas y venidas, la modelo ha confirmado el fin de su relación.

El señor no es conocido mediáticamente en el Perú más que por ser el esposo de la también influencer. Sin embargo, declaró para el programa de espectáculos “Amor y fuego” y contó los detalles de su ruptura. Al parecer, el programa de “Magaly TV, la firme” también quiso tener la versión del estilista y le escribieron insistentemente, al punto de hartarlo.

¿Qué dijo Valery Burga sobre “Magaly TV, la firme”?

El barbero Valery Burga expuso en sus redes sociales un mensaje de los investigadores del programa “Magaly TV, la firme”, que buscan exhaustivamente sus declaraciones con el fin de esclarecer “su verdad”.

Screenshot de Valery Burga. Foto: Valery Burga/Instagram

En ese sentido, manifestó: “Que alguien le haga llegar esto a estas personas de este programa tercermundista, morboso y obsoleto porque hace el mismo contenido hace 25 años. Nunca en la vida hablaré para esa porquería de programa. Ya dije lo que tenía que decir para defender mi imagen y que quede claro que no pedí ni un solo dólar a cambio, porque, repito, mi dignidad no se compra con nada. Por mi parte, este capítulo de mi vida ya está cerrado y no pienso hablar más del tema”.

Valery Burga negó las declaraciones de Evelyn Vela

Como mencionamos líneas arriba, el barbero Valery Burga se comunicó con un programa de señal abierta para referirse a lo que fue su relación con Evelyn Vela y contar detalles del fin del romance, como la fecha, motivos y más.