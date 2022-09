Ethel Pozo: ¿quiénes fueron los mejores y peores vestidos en su boda con Julián Alexander?

Varias personalidades del entretenimiento nacional se dieron cita en lo que fue considerada la “boda del año” entre Ethel Pozo y Julián Alexander. La pareja se casó por civil en Pachacamac y los asistentes mostraron sus mejores looks.

Por ello, La República conversó con dos reconocidas personalidades en la industria de la moda peruana, el asesor de imagen Javier Rojo y el diseñador Yirko Sivirich (quien hizo el vestido para el novio) para que analicen cada uno de los looks de los famosos que fueron invitados al matrimonio de la conductora de “América hoy”.

¿Qué dijeron sobre la novia Ethel Pozo?

Yirko Sivirich: “Es un diseño prácticamente de la novia (en referencia a Ethel), yo le hubiera puesto menos volumen por ser una persona no tan alta ni muy delgada, y siento que tenía mucho escote. Hubiera quitado volumen y tapado un poco más el busto”.

Javier Rojo: “Ethel con su vestido escote de corazón bastante profundo, corte cintura tipo princesa. Es un vestido bien para el día. Automáticamente (el vestido) me muestra el estilo de Ethel que es sensual, pero a la vez romántica. El maquillaje perfecto y el cabello divino. Lo que sí, yo le hubiese sacado las mangas que le generaban mucho volumen en los brazos y no la estilizaban tanto”.

Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron la tarde del 10 de septiembre. Foto: composición LR/Instagram/Ethel Pozo/Valeria Piazza

Julián Alexander

Yirko Sivirich: “Usó un traje a medida corte italiano, se lo hice yo, así que sería bueno que las personas den su opinión que les pareció. Yo lo vi muy bien”.

Javier Rojo: “El modelo de traje y zapatos perfectos para Julián. Cuando está bien entallado, no hay problemas con el traje. Se le ve bien. El color azul noche fue el ideal”.

Julián Alexander. Foto: Instagram

¿Natalia Vertiz, una de las mejores vestidas?

Javier Rojo: “Natalie Vertiz sin duda fue una de las más elegantes de la noche. Ese vestido corte princesa, las diferentes capas de tul y esos detalles en blanco está perfecto. El pelo y el maquillaje también, todo lo de ella es perfecto”.

Yirko Sivirich: “Simplemente, estuvo espectacular, de las que pude ver en foto o video, fue de las mejores vestidas”.

Natalie Vértiz lució un elegante vestido en tonos negros para la boda de Ethel y Julián. Foto: Natalie Vértiz/Instagram

Christian Domínguez

Yirko Sivirich: “Está un poco aburrido, le hubiera puesto una corbata más alegre, si ya un traje azul noche es clásico y serio, para hacer match con su esposa (Pamela Franco) le hubiera puesto una corbata más llamativa”.

Javier Rojo: “Christian Domínguez usó un traje azul y camisa blanca, estaba okay. Lo que s í es que como hombre debe tener en cuenta varias cosas como desabrocharse los botones en algún momento”.

Christian Domínguez en la boda de Ethel Pozo. Foto: Instagram

Janet Barboza

Yirko Sivirich: “Vi el vestido de Janet (Barboza) clásico, pero elegante, un poco más claro hubiera sido perfecto. Se hubiera hecho un mejor peinado para que arme mejor el look”.

Javier Rojo: “Usó un vestido bastante sobrio. No vi un vestido muy diferente a los que utiliza en el programa, sino que cambia la textura. Ella tiene una buena figura, yo le hubiese recogido el pelo para demostrar más espalda. Pasó desapercibida”.

Brunella Horna

Javier Rojo: “El color del vestido está muy bien, le sienta muy bien con su tono de piel y ojos, pero el diseño del vestido es un poco anticuado, ya hemos visto varias veces ese modelo”.

Yirko Sivirich: “Me gustó mucho el vestido, corte, color, le quedaba muy bien, el peinado pudo estar mejor y quedaba perfecto”.

Brunella Horna en la boda de Ethel Pozo. Foto: Instagram

Edson Dávila (Giselo)

Yirko Sivirich: “Me gustó que se atreva por un color claro y que sea sin corbata, solo siento que estaba muy apretado el pantalón en la parte del muslo”.

Javier Rojo: “El pantalón estaba demasiado ajustado y la camisa no es la apropiada para la ocasión, aun así, sí va su look para él que no solemos verlo con traje”.

Elenco de "América hoy" en la boda de Ethel Pozo. foto: Instagram

Pamela Franco

Yirko Sivirich: “Me gustó el color, el escote pronunciado, es el equilibrio perfecto con lo demás más cubierto. Buen peinado, le quedaba perfecto el look”.

Javier Rojo: “Sorprendentemente, Pamela está muy bien en ese vestido rojo que le sienta muy bien a su figura. El cabello divino para la ocasión. Pero de todos los que hemos visto, Pamela es que la que mejor vestida está”.

Pamela Franco en la boda de Ethel Pozo. Foto: Instagram

Gisela Valcárcel

Yirko Sivirich: “A Gisela le hubiera quitado un poco el brillo, ya que usualmente la vemos con brillo en su programa. Le hubiera bajado la intensidad a los brillos y aplicaciones, sobre todo porque la boda era de día”.

Javier Rojo: “La textura era muy rígida, Gisela tiene buena figura. Ese no le estilizó tanto con la caída recta. Era el evento para que ella se luzca”.