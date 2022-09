Hermano de Dantes Cardosa revela su estado de salud: “No le ha dado derrame cerebral”

Dantes Cardosa ha generado preocupación entre sus fans debido a que sufrió una hemorragia en el cerebro. Su hermano se pronunció sobre el estado de salud del exintegrante de La Charanga Habanera y terminó con las especulaciones acerca de su muerte. Además, pidió a los fans que sigan orando por su pronta recuperación.

¿Por qué Dantes Cardosa tuvo hemorragia en el cerebro?

Según contó Dayan Cardosa, el ex vocalista de Grupo 5 estuvo mal por una infección estomacal. Un día, recibió masajes en su casa, le aplicaron aceite en su cuerpo, en un momento, salió al baño y fue allí cuando resbaló y cayó al piso. Esto le produjo un fuerte golpe en la cabeza, lo que desató una hemorragia en su cerebro.

“ No es que haya sido un derrame cerebral , no es lo que están especulando, incluso dicen que ha fallecido. Venía presentando mareos, vómitos, fiebre. Estaba en su casa, salió al baño y ha sufrido un desmayo, puso los ojos en blanco, ha convulsionado, se dio un golpe fuerte en la cabeza . Su esposa no lo pudo controlar, se le resbaló, el fuerte golpe en la cabeza le ha producido una hemorragia en la parte detrás del cerebro”, expresó para el programa “Amor y fuego”.

¿Cuál es el estado de salud de Dantes Cardosa?

El hermano del cubano aclaró que Dantes Cardosa sí puede vocalizar las palabras y moverse con normalidad; sin embargo, los médicos le han recomendado concluir su tratamiento. Además, se someterá a tomografías y resonancias para tener un diagnóstico certero.