Nicole Zignago reconoce que no le gusta que la llamen la hija de Gian Marco

Nicole Zignago es una cantante de 26 años quien desea cambiar una constante en su vida. Y es que la artista es la hija del popular cantautor peruano Gian Marco Zignago, por lo que el público suele relacionarla a su padre y no tanto a su trabajo propio.

Esto no es del agrado de Nicole, quien desea hacerse de un nombre especial en la industria de la música.

Nicole Zignago en “La lengua”

En un adelanto del programa de YouTube de Jesús Alzamora, el mago le cuenta a Nicole Zignago cómo su padre le puso sus nombres para que continuara con su legado, algo que no le agradaba. Seguido a esto, le pregunta a la cantante si tiene algún tipo de problema con su progenitor.

“Sí me jod… que me digan que soy la hija de Gian Marco, definitivamente”, lamentó. “Siento que me he roto el lomo”, agregó. “Yo trabajo mucho y soy muy talentosa”, comentó la artista.

Gian Marco comenta el video de Jesús Alzamora

Interesantemente, Gian Marco dejó un mensaje en el clip de Jesús Alzamora con Nicole Zignago. “Ya lo saben. Soy el papá de @nicolezignago. ¡Punto!”, redactó el cantautor. El comentario tuvo varias reacciones y tuvo una respuesta con emoticones del mago.

Nicole también escribió en el video, dejando un breve “jajajajaja” acompañado de corazones.