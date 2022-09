Natalia Salas se rapará el cabello para sus quimioterapias contra el cáncer: “Es tener el control”

Más valiente que nunca. Natalia Salas abrió su corazón para hablar acerca del difícil episodio que atraviesa en estos momentos tras ser diagnosticada con cáncer de mama y haberse sometido a una mastectomía. Ahora, el siguiente paso para tratar la enfermedad serán las quimioterapias.

Natalia cuenta cómo se enteró de que tenía cáncer

Días previos a su operación de mastectomía, Natalia Salias ofreció una entrevista al programa “Domingo al día” y detalló cómo fue que se enteró de que padecía la enfermedad.

Según la actriz, notó que algo extraño sucedía con su cuerpo debido a que empezó a sangrar cuando dejó de dar de lactar a su pequeño hijo. “Me tenía que extraer un poco de leche para que no me dé mastitis”, expresó.

Para llegar al diagnóstico final tuvo que consultar con algunos especialistas que le confirmaron que era cáncer de mama. “Lo encontré a tiempo. Tengo seguro oncológico de salud” , acotó.

Natalia se rapará el cabello

Natalia Salas afirmó con gran valentía que batallará contra el cáncer y señaló que al realizarse su primera quimioterapia tomará la decisión de raparse el cabello, pues es una forma de controlar la enfermedad que padece.

“Yo no quiero esperar a que se me empiece a caer (el cabello), no. El día que me haga la primera quimioterapia, me voy a rapar el pelo, ya les advertí a todos, porque es una forma de tener control sobre algo que no tengo”, indicó.

“Hay que tener mucha valentía y coraje, y pensar por quién vale la pena ir y tocar esa campana al final. Cuando uno termina las quimios, tocas una campana que ya te dan de alta. Vale la pena transitar todo eso”, puntualizó.