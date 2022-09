Natalia Salas se quiebra al hablar de su lucha contra el cáncer de mama: “Hay que tener coraje”

Natalia Salas fue intervenida quirúrgicamente tras ser diagnosticada con cáncer de mama, así lo dio a conocer mediante redes sociales el último 6 de septiembre. La recordada actriz de “Al fondo hay sitio” aclaró que, a pesar de detectar a tiempo la enfermedad, su lucha recién empieza y debe mantenerse fuerte por el bienestar de su familia.

“ La operación duró dos horas. Mastectomía y reconstrucción. Salí de sala a las 11.30 a. m. más o menos. No me dolió nada. Estoy en hospitalización desde las 5.00 p. m. Ya comí alguito. En una hora dormiré“.

¿Cómo supo Natalia Salas que padece de cáncer?

Previo a su operación, Natalia Salas se sinceró y contó cómo fue que notó que algo extraño sucedía con su cuerpo. De esta forma, indicó que se percató del cáncer al momento de dejar de dar de lactar a su pequeño hijo. “Me tenía que extraer un poco de leche para que no me dé mastitis”, expresó para “Domingo al día”.

Previamente, señaló que para llegar al diagnóstico final tuvo que consultar con algunos especialistas para estar completamente segura. Aun así, se mostró positiva, pues aseguró que se lo detectaron a tiempo. “Lo encontré a tiempo. Tengo seguro oncológico de salud” , expresó.

Natalia Salas se someterá a quimio

Por otro lado, reveló que pasará por un proceso de quimioterapias para combatir la enfermedad. Sin embargo, ha tomado la decisión de raparse antes de comenzar el tratamiento, ya que es su forma de mostrarse fuerte ante la difícil situación que atraviesa.