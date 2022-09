¿Qué fue de Francis Aimini, más conocida como “la amiga de todos”?

Francis Aimini saltó a la farándula limeña en 2007. “Me dicen ‘la amiga de todos’ porque salí con Luis ‘Papelito’ Cáceres y a la semana siguiente lo hice con Manolo Rojas”, contó en una entrevista con Jaime Bayly. En esta nota te contamos qué fue del popular personaje.

Su fama creció como espuma por una serie de romances (algunos armados, como cuando se dejó grabar besando a una mujer), escándalos en discotecas y hasta un pleito televisado en “Amor, amor, amor” con su casera, quien le reclamó por destrozar su departamento, después de estar dos años sin pagar el alquiler.

¿De qué trabajaba Francis Aimini?

De niña fue burbujita de Yola Polastri, pero su intención siempre fue ser conocida como actriz o modelo. Llegó a figurar en las novelas de “Boulevard” y “Torbellino”. En 2001, se le pudo ver en la serie de Playboy, “Latin Lover”.

“Concursé para Miss Perú en el 2000, pero solo me utilizaron de relleno”, contó en una entrevista para Trome en 2021. No obstante, nunca le gustó que se refieran a ella como vedette.

“Susy (Díaz) me amadrinó y también hice un baile en el programa de Magaly Medina, pero que quede bien en claro que no quiero ser vedette”, afirmó alguna vez.

Francis Aimini también soltó la posibilidad de formar un grupo de hip-hop y hasta aseguró haber sido llamada para grabar una película con ‘la chica de los tatuajes’, Angie Jibaja.

Su oportunidad llegó cuando se hizo amiga del productor teatral Álex Otiniano, quien le dio el protagónico en “Baño de Mujeres”, obra en la que ya habían participado Andrea Montenegro, Mariella Zanetti y Maribel Velarde, Shirley Cherres, Anheli Arias Barahona y Karla Tarazona.

En 2014, buscó probar suerte en México, pero no obtuvo éxito. “Alex me dijo que regrese a Lima, ya que iba a ser protagonista del ‘Último Tango en Paris’, pero murió y no se pudo. De ahí, yo estuve en el ‘Señor de los cielos’, pero solo de extra”, dijo Francis Aimini.

Francis Aimini, ¿en busca de un sugar daddy?

Establecida en Cancún (México), Francis Aimini logró encontrar una fuente de ingresos como ‘sugar baby’, brindando compañía a ejecutivos, sin realizar trabajos sexuales.

“Actualmente tengo un sugar de Estados Unidos que siempre viene”, dijo a Trome, en 2021, y lo ha reiterado este 2022 en una reciente entrevista a “Magaly TV, la firme”; pero esta vez agregó que ha encontrado otra fuente de ingresos: OnlyFans.

Francis Aimini en OnlyFans

“Ahora que existen las redes es más fácil para que las nuevas generaciones sepan quién soy”, explicó Francis Aimini. En TikTok posee 20.400 seguidores, a quienes impulsa a pagar paquetes de 10 dólares para seguirla en OnlyFans.

“Recién estoy empezando. Tengo más de 200 suscriptores. Aparte, hago videos extra y en vivo. Es un buen negocio” , dijo al asegurar que de los “3.000 dólares mensuales no baja”.

“Quiero comprarme un departamento en Miraflores sí o sí. Es mi sueño y lo cumpliré, ya que estoy juntando”, afirmó.