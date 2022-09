La boda de Ethel Pozo y Julián Alexander se celebró a lo grande y fue el hecho más comentado del pasado 10 de setiembre, pese a que iba a ser un evento hecho con total privacidad. Familias y amigos de pareja asistieron, entre ellos, los compañeros de “América hoy”, como Edson Dávila.

Gisela Valcárcel se molestó con Edson Dávila en la boda de Ethel Pozo. Foto: composición LR/Instagram/Brunella Horna

¿Qué pasó con Edson Dávila en la boda de Ethel Pozo?

El popular ‘Giselo’ protagonizó un hecho particular con Gisela Valcárcel. Brunella Horna fue quien captó el momento en que la productora lo regaña en medio de la fiesta de recepción.

Según se puede apreciar, la ‘Reina de la tele’ lo toma del brazo para bajarlo de una mesa, a la mitad de la celebración. “No puedes hacer eso”, le dijo haciendo notar una expresión de molestia.

En redes sociales, usuarios expresaron su molestia por el comportamiento del bailarín. Algunos pedían que deje la coconducción de “América hoy”.

Edson Dávila se pronuncia

Minutos más tarde, Edson Dávila comenta sobre el incidente y explicó qué realmente pasó. A través de sus stories, relató el motivo por el cual Gisela Valcárcel enfureció contra él.

“¿Ya ves, señora Gisela? Por estar bailando en el cubo, porque justo estaba modelando... No pusieron esa parte, sino donde usted me baja. Dice que me voy a quedar sin trabajo y que me va a botar ”, dijo el coconductor del espacio matutino de América TV.

Edson Dávila lleva a su novio a boda de Ethel Pozo

Edson Dávila presentó a su novio en boda de Ethel Pozo y Julián Alexander, este 10 de setiembre. El coconductor de “América hoy” se mostró feliz en la celebración al lado de su pareja, quienes corearon temas de los Hermanos Yaipén.

El personaje tuvo una accidentada llegada al evento, razón por la cual fue unos de los últimos invitados en entrar al lugar. Según contó en Instagram, tuvo un incidente con la combi que lo llevaba.