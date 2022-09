Carlos Vílchez no estuvo en “El especial” de Jorge Benavides y Carlos Álvarez

Carlos Álvarez y Jorge Benavides se reencontraron en televisión nacional después de varios años, la noche del 10 de septiembre, bajo la señal de ATV, con un programa llamado “El especial”. Pese a que los sketchs realizados contaron la participación de distintos cómicos, la ausencia de Carlos Vílchez no pasó desapercibida.

Este nuevo proyecto se emitió minutos después de que terminara el espectáculo de “JB en ATV”, show en el que sí se pudo ver a la popular ‘Carlota’ en escena. No obstante, esto no duró mucho tiempo, pues no hubo rastro de él durante el reencuentro de los humoristas peruanos.

Las personas del elenco de “JB en ATV” que sí formaron parte de este anunciado programa fueron Gabriela Serpa y Walter ‘Cachito’ Ramírez. Sin embargo, también se pudo apreciar a otros integrantes del equipo de Álvarez, tales como Lelo Costa y Cindy Marino.

Carlos Vílchez no renunciará a “JB en ATV”

Luego de anunciarse el reencuentro entre Jorge Benavides y Carlos Álvarez, se le consultó a Carlos Vílchez si renunciaría al programa del que es parte, debido a la presencia del cómico de Willax TV. Ante esto, el humorista aclaró que no tendría motivos para eso, pues su tocayo no es miembro oficial del elenco.

“Nunca he dicho que vaya a dejar el elenco... Él (Carlos Álvarez) no trabaja en el programa. Ahí nos estamos equivocando. Él está trabajando en un programa aparte con Jorge. Si trabajáramos juntos, no tendría ‘química’ con él, tenlo por seguro. No podría estar en un lugar donde no me siento cómodo porque van a hacer harta política; y yo no hago política, porque no sé, porque no conozco de política, con las justas sé cómo se llama el presidente”, indicó para Trome.

Carlos Vílchez habla sobre Carlos Álvarez en ATV. Foto: La República

Carlos Vílchez y Carlos Álvarez no se llevan bien?

Aunque el junte entre los conocidos humoristas alegró a más de uno, en 2018, Carlos Vílchez sorprendió a todos al declarar que, de unirse Carlos Álvarez a “El wasap de JB”, programa de aquel entonces, él renunciaría de inmediato, ya que no se siente cómodo trabajando con el cómico peruano.