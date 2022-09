Carlos Vílchez: ¿cómo fueron los inicios del cómico en la televisión peruana?

El cómico Carlos Vílchez destaca desde hace varios meses en el programa de humor “JB en ATV”, en el que trabaja junto con Jorge Benavides. El actor también se ha hecho famoso en el Perú con su emblemático personaje denominado Carlota, lo que le ha permitido trabajar en diferentes espacios televisivos y posicionarse como uno de los personajes más representativos de la comicidad peruana.

A lo largo de su trayectoria, Vílchez ha compartido escenario con diferentes personalidades de la TV nacional, tales como Carlos Álvarez, Laura Huarcayo, entre otros. Por ello, en esta nota te detallamos cómo fueron sus inicios en la pantalla chica.

¿Cómo fueron los inicios de Carlos Vílchez en televisión?

Carlos Vílchez empezó a trabajar muy joven en el teatro para niños. Según reveló en 2021 al programa “Día D”, acostumbraba ser telonero de diferentes estrellas del momento, como Adolfo Chuimán o Felpudini.

Uno de los espacios culturales en los que hizo sus primeros trabajos como actor fue en el desaparecido teatro Leguía. En este lugar, la popular ‘Carlota’ se desempeñó como artista y tramoyista, relató el citado medio.

En 1991, Vílchez crearía su popular personaje de la ‘Carlota’. Durante este tiempo, también conoció a Jorge Benavides. Fue así que en los años siguientes aparecería por primera vez en televisión al participar en “JB, el imitador” y “JB noticias”.

En esta época, llamó la atención del público al hacer popular su frase “Mi churro, mi papi, mi Miky, mi rey” y sus constantes ‘desmayos’ en el sketch que hacía junto a Benavides, quien parodiaba al cantante Luis Miguel. Posteriormente, formó parte de otros programas, como “La paisana Jacinta” o “El especial del humor”.

Faceta de Carlos Vílchez como presentador de televisión

Además de trabajar como cómico, Carlos Vílchez se ha desempeñado como presentador de televisión. Por ejemplo, a finales de la década de los 90, condujo el espacio “Gana con Metro”, reveló el propio actor a un medio local en enero de 2021.

“Me gusta la conducción, es algo que no es nuevo, conduzco hace más de 20 años, desde “Gana con Metro”. He llevado la conducción en paralelo con la actuación. También soy animador de eventos, no soy contador de chistes, hago animación que va de la mano con la improvisación”, aseveró.

‘Carlota’ también se desempeñó en la conducción de otros espacios televisivos, tales como “Bienvenida la tarde: la competencia”, “Lima limón”, “En boca de todos”, entre otros.

Carlos Vílchez trabajó con Laura Huarcayo en la conducción de diferentes programas. Foto: Latina

¿Cuántos años tiene Carlos Vílchez?

Carlos Vílchez tiene actualmente 54 años. El famoso cómico nació en diciembre de 1967 y, desde su etapa escolar, estuvo vinculado al teatro. Si bien no fue un estudiante que destacó, trabajó desde joven para ayudar a su familia. Incluso, fue acólito en la iglesia para obtener un ingreso económico.

“He sido acólito. Ayudé a las iglesia al cura. Participaba en siete y ocho misas de difunto al día para llevar el pan a la casa (...). Me pagaban un sol por misa”, recordó en 2021 a “Día D”.