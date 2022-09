¡Con todo menos miedo! Natalia Salas está volviendo de a pocos a sus redes sociales, luego que se desapareciera por unas horas para ser intervenida en el seno izquierdo a causa del cáncer de mama. La actriz sigue teniendo una actitud muy optimista frente a los retos que viene enfrentando.

La actriz compartió su diagnóstico el pasado 6 de septiembre en un live a través de su cuenta de Instagram y, con ello, instó a que las personas sean más conscientes y se hagan cada cierto periodo un autoexamen y evaluaciones médicas para detectar una enfermedad a tiempo y prevenir un fatal deceso.

¿Qué dijo Natalia Salas después de su operación?

La artista Natalia Salas subió una foto en bata desde la clínica en la que se encuentra recuperándose de su operación donde asegura: “ La operación duró dos horas. Mastectomía y reconstrucción. Salí de sala a las 11:30 a.m. más o menos. No me dolió nada. Estoy en hospitalización desde las 5 p.m. Ya comí alguito. En una hora dormiré ”.

Además, volvió a aprovechar la oportunidad para agradecer a cada uno de sus seguidores y su entorno más cercano por “ tanto amor, contención, sus velas, oraciones, historias, mensajes, buenos deseos y llamadas ”.

Natalia Salas: su pareja le dedica palabras de aliento

A horas de iniciar su operación, el pasado 9 de septiembre Sergio Coloma, pareja de la actriz Natalia Salas, subió una foto de ellos dos a su Instagram dedicándole unas emotivas palabras de aliento para lo que vendría: su mastectomía.

