Mirella Paz revela que abrirá su OnlyFans: “Me permitirá cumplir una serie de sueños”

¡Se lanza con todo! Mirella Paz vuelve a ser noticia porque se animó a crear su cuenta de Onlyfans, red social para adultos que se caracteriza por la creación de contenido audiovisual que se ofrece a los seguidores que pagan una suscripción mensual.

Las peruanas que la rompen en esta plataforma son Deysi Araujo, Fátima Segovia, Olenka Zimmermann, la argentina Xoanna González y muchas más, quienes han logrado materializar varios sueños gracias a sus imágenes y videos.

Mirella Paz confiesa que lanzará su OnlyFans

En conversaciones con el diario El popular, la cantante Mirella Paz aseguró: “ Chamba es chamba, me dicen que se gana muy bien. Quiero comprarme mi casita ”. Asimismo, detalló cómo tomó la decisión: “ Yo tampoco esperaba esto. Pero mi hermana Mónica Cabrejos, muchos amigos y gente que no conozco me alentaron a hacerlo. Feliz porque se gana bien y me permitirá cumplir una serie de sueños ”.

Por otro lado, comentó que su contenido no será muy explícito, pero sí “muy sensual”. Además, explicó que su enamorado entiende la situación, a pesar a ser celoso: “ No hay de otra. Él sabe que es parte de un trabajo ”.

Janet Barboza en desacuerdo con Mirella Paz por darle like a esposo de Johanna Cubillas

La artista Mirella Paz estuvo en el ojo de la tormenta hace unos meses luego de que se le relacionara con el esposo de Johanna Cubillas al ponerle unos likes a sus fotos.