Magaly Medina: ¿en qué se diferencian ‘chacal’ y ‘urraco’?

No se guardó nada. Patrick Llamo, el productor de “Magaly TV, la firme”, reveló interesantes detalles del famoso espacio televisivo. Además, compartió anécdotas del ambiente laboral del show de ATV y cómo se siente trabajar con la ‘Urraca’.

Llamo dijo que Magaly es un “animal televisivo” y que exige mucho de su equipo. Sumado a ello, señaló que a Medina no le gusta que los trabajadores se relajen y no hagan sus labores debido a que ella sí se dedica al 100% al programa.

“ Entra a las 10 de la mañana, participa en la creación del programa, se va a almorzar, regresa a las 4 de la tarde y se queda hasta el final ”, acotó Patrick en una entrevista con Trome.

¿Cuáles son las tareas de Magaly Medina en su programa?

El productor resaltó que la ‘Urraca’ no se dedica solo a la conducción del espacio nocturno, sino que también corrige las notas del show e incluso suele visitar la isla de edición para monitorear el trabajo de su equipo. “Ella es el último filtro”, admitió Llamo.

Magaly Medina está completamente comprometida con la producción de su show. Foto: composición LR/captura de ATV/difusión

Por otro lado, destacó que Magaly disfruta salir la calle a cubrir sus propios informes, por lo que le hizo muy feliz entrevistar a los candidatos a la presidencia en la última campaña política.

Además, negó tajantemente que la figura de ATV sea un ‘ogro’ y que hay muchas teorías sobre su personalidad. “La ley es que Magaly no perdona a nadie” , aseguró Patrick.

¿Cuál es la diferencia entre ‘chacal’ y ‘urraco’?

Patrick también habló sobre los términos usados para nombrar a los famosos colaboradores de la presentadora, que trabajan incansablemente para lograr los populares ampays del show. “Para que la gente sepa, ‘urraco’ es el reportero y ‘chacal’ es el que sale a hacer el ampay” , explicó el productor.

¿Los ‘ampayados’ piden que no saquen al aire sus imágenes?