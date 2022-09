Karla Tarazona sobre Evelyn Vela: “Ella tiene meses separada, tiene derecho a rehacer su vida”

Le da su apoyo. Karla Tarazona respaldó que Evelyn Vela esté retomando su vida luego de que la grabaran paseando con un misterioso caballero. Sumado a ello, la presentadora de Panamericana Televisión criticó que Valery Burga saliera a criticar a su aún esposa.

“Ella ya tiene meses separada, también tiene derecho a rehacer su vida”, declaró la conductora al comentar el ampay en el que se ve a la ‘Reina del sur’ abrazando y caminando de la mano con un hombre, con quien incluso se besa.

Karla Tarazona critica a Valery Burga

‘Metiche’, el otro presentador de ‘De Mañana’, se explayó sobre las polémicas palabras de Valery Burga, el todavía cónyuge de Evelyn Vela, quien aseguró que se arrepentía de haberse casado con la exbailarina.

“Yo no puedo condenar mi vida a estar con una persona que ya no me llena ni me satisface”, admitió el barbero al programa “Amor y fuego”. Y no solo eso, sino que aseguró que no regresaba a Lima para ver a Evelyn porque “no quería hacerlo”, y no por problemas migratorios, como había mencionado Vela.

Tarazona arremetió rápidamente contra Burga y señaló que lo dicho sobre su esposa demostraba una actitud de “poco caballero”.