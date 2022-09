Janet Barboza: ¿qué estudió y qué negocios tiene?

Janet Barboza es una de las figuras más polémicas de la pantalla chica actualmente. Sus picantes declaraciones sacan chispas en cada edición de “América hoy”; sin embargo, pocos saben que la ‘Reina de las movidas’ se dedica a negocios fuera del espectáculo.

La presentadora inició un negocio enlazado al mundo de la producción de frutas durante la pandemia junto a su pareja, Miguel Bayona. Sumado a ello, cuenta con estudios que le han ayudado a abrirse paso en la televisión.

¿Qué estudió Janet Barboza?

En el mes de mayo, Ethel Pozo y Magaly Medina se enfrentaron verbalmente luego de que la conductora de ATV redujera la labor de periodista de la hija de Gisela Valcárcel, pese a haberse graduado de la carrera.

Siguiendo esa línea, Janet aprovechó ese contexto para compartir con el público los estudios que siguió para poder conocer más de la pantalla chica.

“ Yo también estudié en un instituto de producción de televisión, dos años. Con los años también me he ido cultivando, leo muchísimo, pero eso no me termina ser una productora de TV. En fin, ya lo saben, los jóvenes que van a la universidad, que hacen sus maestrías, que se queman las pestañas, que tienen sus posgrados, hay que aplaudirlos, no hay que ser mezquinos, hay que valorar el esfuerzo de cada persona. Y ya lo sabes, a ponerse a estudiar”, señaló la popular ‘Rulitos’.

¿Qué negocio tiene Janet Barboza?

Barboza lanzó un emprendimiento en medio de la pandemia del COVID-19 junto a su pareja, Miguel Bayona. El negocio de venta de naranjas fue una forma de compensar el cierre de los otros negocios que tenía antes del confinamiento.

“ Antes tenía quince salones de belleza, estaba con mis eventos, estaba haciendo mil cositas, me generaba mis ingresos, pero si, de pronto, eso se acaba, no me tengo que deprimir, tengo que seguir adelante, y así emprendí este negocio. Hoy, más que nunca, las familias nos unimos, trabajamos juntos”, dijo Janet en “América hoy”.

La conductora de televisión explicó que es un negocio familiar, por lo que su hija y Miguel también son parte del emprendimiento: “Él se encarga de distribuir las jabas, yo me encargo de llenarlas, selecciono las naranjas, mi hija también”.

Janet Barboza se ha convertido en uno de los rostros más afamados de la TV peruana. Foto: Janet Barboza/Instagram

