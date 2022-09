Gisela Valcárcel y el vestido hecho a medida que usará en la boda de su hija, Ethel Pozo

¡Botan la casa por la ventana! Gisela Valcárcel estuvo ultimando detalles para su asistencia al evento de su única hija, Ethel Pozo, con el productor de TV Julián Alexander. Como se sabe, los medios de espectáculos estarán a la espera de saber todos los detalles de la boda por todo lo que se ha especulado.

No obstante, no se sabe si se les permitirá el ingreso porque la conductora de GV Producciones aseguró que quiere respetar la privacidad de sus invitados y, por ello, no declarará. La empresaria estaría muy emocionada porque su primogénita contraerá nupcias y formará la familia que tanto anheló para sus nietas.

¿Cómo será el lujoso vestido de Gisela Válcarcel?

La ocasión lo ameritaba y la presentadora de TV Gisela Valcárcel no podía ponerse cualquier vestido. Es por ello que mandó a realizar uno con sus gustos y medidas exactas. Así lo dejó ver a través de sus redes sociales, en las que colgó un video de dicha prenda para que sus seguidores la acompañen en este gran momento.

Screenshot del vestido que usará Gisela Valcárcel. Foto: Gisela Valcárcel/Instagram

Cabe resaltar que el traje solo se ve en blanco y negro por una historia de Instagram, pero se deja notar la pedrería. Además, se ve que será entallado a la figura de la reconocida figura de la TV nacional. En la leyenda de dicha imagen dice: “ Vivo una semana de emociones. Ahora en prueba ”.

Gisela Valcárcel dedica emotiva carta a su hija, Ethel Pozo

La conductora Ethel Pozo tuvo una relación con el padre de sus dos hijas, pero no pudo concretar nada por temas personales; sin embargo, la vida le dio una segunda oportunidad, de acuerdo a sus propias palabras, y está por casarse con el productor Julián Alexander este 10 de septiembre.