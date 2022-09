Ethel Pozo revela por qué no permitirá el ingreso de prensa a su boda con Julián Alexander

La boda del año de Ethel Pozo y Julián Alexander se llevará a cabo este 10 de septiembre en un fundo de Pachacamac. En estos últimos meses, la conductora comentó los detalles de cómo será el evento, al igual que otros programas como “Magaly TV”.

El lugar escogido, los invitados, la despedida de soltera y el wedding planer fueron expuestos en la pantalla chica. Sin embargo, ahora la hija de Gisela Valcárcel reveló en un comunicado que la prensa no podrá acceder a la ceremonia o a la celebración. Horas más tarde explicó los motivos en sus redes sociales.

“A puertas de su matrimonio, Ethel Pozo, conductora de televisión, agradece a la prensa por la atención brindada estos días y comunica que, en esta ocasión, por tratarse de un evento privado, ella no dará declaraciones durante este acontecimiento”, se lee en el pronunciamiento.

El pronunciamiento de Ethel Pozo

“Estoy nerviosa, ayer no pude dormir. A las 3.00 a. m., me he levantado hasta ahorita, pero es parte de, y abrazo todas las emociones que estoy sintiendo”, comenzó diciendo Ethel Pozo.

La conductora de “América hoy” agradeció a los medios de comunicación. “Sé que han estado en la puerta del lugar donde mañana nos casaremos y les mande un mensaje diciendo que no voy a poder declarar”.

Precisó que esta decisión se tomó porque quiere proteger la privacidad de su familia e invitados porque en su mayoría son personas que no trabajan en la televisión. Sin embargo, si publicará contenido en sus redes sociales y accederá a entrevistas en los días siguientes.

“Por aquí (Instagram) voy a estar filtrando todo. Yo sé que me debo al público y con todo cariño, como les he venido contando mi historia de amor y en general comparto todo: desde mi dieta, mi día a día; pero yo no puedo entrar a la privacidad de mi familia, mis niñas, los niños de otros papás que van a ir” , expresó.

¿Quién es el nuevo wedding planner de Ethel Pozo y Julián Alexander?

Luego de que Gabriela Ibárcena haya sido separada de la organización de la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander por falta de presupuesto. La pareja habría apostado por nadie menos que Carlos Andrés Luna, quien organizó la boda de Magaly Medina en 2016. Esta información fue confirmada por el periodista Samuel Suárez, lo que causó conmoción entre el público, pues se preguntan cómo la ‘Urraca’ habría tomado la noticia.

Ethel Pozo se casa con Julián Alexander este sábado 10 de setiembre. Foto: captura Instagram / La República