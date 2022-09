Carlos Vílchez rechaza trabajar con Carlos Álvarez y dice que Jorge Benavides es mejor comediante

Carlos Vílchez rompió su silencio. El actor se pronunció respecto a una existente rencilla con Carlos Álvarez y salió al frente para referirse sobre los rumores que indicaban que habría renunciado al programa “JB en ATV” de Jorge Benavides, luego de que este último volviera a grabar junto a su excolega el programa “El especial”.

Vílchez descarta trabajar con Álvarez

Carlos Vílchez aseguró que no existe “química” con Carlos Álvarez debido a que nunca han laborado juntos. Ante la posibilidad de hacerlo en “El especial”, que será emitido por ATV, el actor descartó hacerlo porque no está dispuesto a hacer humor político como el que hace su tocayo.

“Yo no podría trabajar con él (Álvarez) porque tiene un humor diferente, recontrapolítico. A él le gusta la política, sabe mucho de eso. Yo no. Para empezar, odio la política, nunca me he metido ni me meteré en política. Entonces, no creo que podamos trabar juntos”, dijo en una entrevista para Trome.

Pese a ello, la popular ‘Carlota’ aseguró que sí le gustan algunos personajes de Álvarez como el de Monseñor Durand y el General Donayre.

Carlos asegura que Benavides es mejor comediante

Asimismo, Carlos Vílchez aseguró que desconocía acerca de las grabaciones entre Jorge Benavides y Carlos Álvarez para el nuevo espacio televisivo porque se encontraba de viaje. No obstante, les deseó lo mejor a ambos.

“Sé que les irá bien”, dijo Vílchez. Acto seguido, sorprendió al afirmar que Jorge Benavides sería mejor comediante que la figura de Willax TV. “Los dos son grandes imitadores, pero Jorge es mejor. Te lo digo de corazón, no porque Jorge sea mi amigo. A mí me gusta más Jorge como imitador” , añadió el actor, quien dejó en claro que no se retirará del programa por la presencia de Álvarez.