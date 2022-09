Carlos Vílchez niega dejar “JB en ATV” por Carlos Álvarez: “Él no trabaja en el programa”

Carlos Vílchez habló sobre el rencuentro de Carlos Álvarez y Jorge Benavides en “El especial”, programa que se estrena por la señal de ATV este sábado 10 de septiembre. El actor cómico marcó distancia y reveló el motivo por el cual no podría trabajar jamás con Carlos Álvarez. Además, terminó con los rumores acerca de su supuesta salida de “JB en ATV”.

¿Por qué Carlos Vílchez no renunciará a “JB en ATV”?

Según Carlos Vílchez, su tocayo no trabaja en el programa “JB en ATV”, por lo que no tiene motivos para renunciar al elenco. Sin embargo, reveló que, si eso sucede, él ya no continuaría junto a Jorge Benavides porque se sentiría incómodo . Su principal justificación es que él no hace humor político y no le gusta la política.

“ Nunca he dicho que vaya a dejar el elenco... Él (Carlos Álvarez) no trabaja en el programa. Ahí nos estamos equivocando. Él está trabajando en un programa aparte con Jorge. Si trabajáramos juntos, no tendría ‘química’ con él, tenlo por seguro. No podría estar en un lugar donde no me siento cómodo , porque van a hacer harta política; y yo no hago política, porque no sé, porque no conozco de política, con las justas sé cómo se llama el presidente”, sostuvo para Trome.

Carlos Vílchez asegura que no tiene ‘química’ con Carlos Álvarez. Foto: GLR

¿Por qué Carlos Vílchez no quiere trabajar con Carlos Álvarez?

El popular ‘Carlota’ aseguró que no tiene ‘química’ con Carlos Álvarez debido a que nunca han trabajado juntos y no está dispuesto a hacer humor político, pero mencionó que le gustan algunos de sus personajes y que es un buen imitador.

“Yo no podría trabajar con él porque tiene un humor diferente, recontrapolítico. A él le gusta la política, sabe mucho de eso. Yo no. Para empezar, odio la política , nunca me he metido ni me meteré en política... Ojo, nunca dije que él sea un mal imitador , no sé por qué la gente insulta sin saber lo que uno dice”, agregó el actor cómico.

Carlos Vílchez compara a Carlos Álvarez con Jorge Benavides

En un momento, Carlos Vílchez hizo una fuerte comparación entre el trabajo de Carlos Álvarez y Jorge Benavides. “Sé que les irá bien porque los dos son grandes imitadores, pero Jorge es mejor. Te lo digo de corazón, no porque Jorge sea mi amigo. A mí me gusta más Jorge como imitador”, sostuvo.