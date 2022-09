Yahaira y Gabriela Herrera: ¿por qué están enfrentadas y qué tiene que ver Sergio George?

Yahaira Plasencia se convirtió en una de las figuras más importantes de la salsa actual en el Perú gracias a su trabajo de la mano de Sergio George. La intérprete ahora es una de las ‘reinas’ de “La gran estrella”, programa en el que también ha coincidido con el afamado productor, con quien mantiene una sólida amistad. Durante un tiempo se rumoreó sobre el vínculo que existe entre la ‘Yaha’ y el músico; sin embargo, Sergio aclaró que estima a la salsera como si fuera una hija.

Sin embargo, la llegada de Gabriela Herrera al programa encendió las alarmas de la popular ‘Patrona’, con quien ya estaría protagonizando una polémica. ¿Qué pasó? En esta nota te contamos por qué la bailarina y modelo habría despertado los celos de la cantante.

Yahaira y Gabriela Herrera protagonizan tenso momento en “La gran estrella”

Todo empezó cuando Gabriela Herrera asistió como refuerzo de uno de los participantes de “La gran estrella” e impactó a los miembros del jurado del programa, entre ellos a Sergio George, quien tras verla en el escenario le quiso poner un 10 por su presentación.

Ante todo, el aspaviento que ocasionó la modelo, Yahaira Plasencia reaccionó e hizo un gesto a modo de reclamo al productor, y la también bailarina solo dijo “salsa”. Esta es la conocida frase con la que la cantante se presenta ante su público en el escenario.

“Eso digo yo, Gabriela, búscate otra frase. Soy la única del Perú que dice ‘salsa’. Esa soy yo, nada más“, reclamó tajantemente. “No te piques, Yaha, tranquila. Hermosa, te quiero”, respondió la modelo sin tomarle mayor importancia.

¿Por qué están enfrentadas Yahaira Plasencia y Gabriela Herrera?

La rivalidad entre Yahaira Plasencia y Gabriela Herrera se habría originado luego de que Sergio George le hiciera un casting a la modelo tras escucharla cantar en “La gran estrella”. “Gisela me presentó un día antes a Sergio y le pidió una reunión a mi mánager, y me dijo para hacer una prueba para escuchar mi voz”.

Por ello, la también bailarina declaró para las cámaras de Magaly Medina y explicó lo que estaría sucediendo con la ‘Yaha’. “Ella quiere ser la única y tiene que entender que hay más que quieren salir. Es algo que no está entendiendo”, aseguró.

“Su manera de querer ser la única y tener egos, creo que la disminuye como artista. Esa actitud muy déspota y egocéntrica. Siento que la hace ver mal” , agregó.

¿Gabriela Herrera tiene algún proyecto con Sergio George?

Asimismo, Gabriela Herrera contó que está muy emocionada porque incursionará en la música junto con Sergio George, con quien ya tiene proyectos agendados para este año.

“Empezar tu carrera musical con alguien como Sergio, que es el gran maestro, es impresionante. Qué mejor valor te puede dar eso de que sí puedes hacer algo bueno”, dijo.

“Con quien yo he conversado es con Sergio, no con Yahaira. Él es el que se encarga de tener más artistas, si es lo que quiere o le conviene, no a Yahaira”, añadió.