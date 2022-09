Andrea Arana anuncia entrevista con Nicola luego de que la minimizara: “Nos veremos las caras”

Nicola Porcella volverá a estar frente a Andrea Arana, conductora de “Un día en el mall”, programa de espectáculos emitido por la señal de Willax TV. Su rencilla tuvo inicio cuando el chico reality anunció que estaría gustoso de visitar “Esto es bacán” de ser invitado; no obstante, la presentadora advirtió que no se le financiaría el viaje de México a Perú ni se le pagaría por su participación en el programa.

“Mi querido Nicola, yo siento que tú estás buscando que te manden un pasaje hasta México para que te vengas a Perú. Quiero decirte que todos vamos como invitados, aquí nadie cobra, mi rey, si estás esperando un cheque así con muchos ceros en tu cuenta, pues déjame decirte que eso no va a suceder”, fue la declaración de la conductora.

¿Cuál fue la respuesta de Nicola a Andrea Arana?

Desde luego, su comentario no fue para nada bien tomado por el modelo, quien evidencio su indignación a través de unos estados en Instagram.

“Hace tiempo no responde, pero explíquenle a la ‘conductora’ que dije que iría de invitado para ayudar al caso social y que no necesito que nadie me pague un pasaje, me va muy bien por acá . Moraleja, nunca más hablar de algo de ahí”, escribió Porcella poniendo entre comillas el cargo que ocupa Andrea Arana y adjuntando una captura de pantalla de su espacio de Willax.

Nicola Porcella responde a Andrea Arana. Foto: Nicola Porcella/Instagram

Andrea Arana anuncia encuentro con Nicola Porcella

A raíz de ese tenso intercambio de palabras, Nicola recibió una invitación para aparecer en “Esto es bacán” este sábado 10 de septiembre. Pero lo que llama la atención de su visita al nuevo reality de Willax TV es su encuentro con la conductora Andrea Arana.