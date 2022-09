Ethel Pozo emite comunicado previo a su boda y pide a la prensa que respete su privacidad

A un día de su esperada ‘boda del año’, Ethel Pozo emitió un comunicado a través de GV Producciones, en el cual puso en claro algunos puntos sobre la exposición de su matrimonio con Julián Alexander. De ese modo, la conductora de “América hoy” se dirigió a la prensa para pedir respeto a su privacidad, debido a que se trata de un acontecimiento íntimo y no brindará declaraciones en medio de este evento.

“A puertas de su matrimonio, que se realizará mañana sábado 10 de septiembre, Ethel Pozo, conductora de televisión, agradece a la prensa por la atención brindada estos días y comunica que, en esta ocasión, por tratarse de un evento privado, ella no dará declaraciones durante este acontecimiento ”, se lee en el anuncio.

Asimismo, explicó que respeta la privacidad de sus invitados a quienes evitará exponerlos: “Ethel Pozo respeta la privacidad de quienes asistirán a su boda -familiares y amigos, especialmente niños-, que, en su mayoría, no son personajes públicos. Gracias por la comprensión”, finalizó.

Ethel Pozo se ausenta de “América hoy” para dedicarse a ultimar detalles de su boda

Por otro lado, Ethel Pozo compartió una publicación en su Instagram en la cual explica que se ausentará de “América hoy” para enfocarse en los últimos preparativos de su boda con Julián Alexander.

“Hoy fue mi último día en el programa con estos locos que tengo como compañeros. Me tomo un tiempo para concentrarme en mi familia y en lo que será uno de los días más importantes de mi vida. Dentro de risas y full bromas (muy a nuestro estilo), me han deseado lo mejor del mundo y me siento bendecida por eso. Gracias, amigos, compañeros, socios, partners... el nombre no es importante, porque somos todo eso y más todas las mañanas. Gracias, team América hoy. Nos vemos prontito”, se lee.

Publicación de Ethel Pozo Foto: Instagram

¿Qué dijo Gisela Valcárcel a Ethel Pozo?

“Hijita mía, mi pequeña, te amo. Estás a punto de casarte y aunque sé que estás nerviosa, sé también bien que este momento lo soñaste. Como le dije a Julián Alexander, ustedes son personas magníficas y es hermoso que se hayan encontrado. ¡Qué Dios los bendiga y tengan presente que si él está con ustedes, nada les faltará!”, decía en el inicio de su conmovedor mensaje.