Cindy Marino anuncia su regreso junto a Jorge Benavides y Carlos Álvarez: “Superfeliz”

El retorno de Jorge Benavides y Carlos Álvarez continúa generando una gran expectativa entre los fans. Ahora, a este reencuentro de los actores cómicos se suma la presencia de la actriz Cindy Marino, quien tuvo algunas apariciones en “El especial del humor”, el recordado programa de Latina. La artista aseguró que se encuentra feliz por haber sido convocada al elenco.

Cindy Marino vuelve a la televisión

A través de Instagram, Cindy Marino confirmó que estará presente en “El especial” , secuencia que se estrena este sábado 10 de septiembre por la señal de ATV.

“Cuando supe que los dos más grandes del humor de nuestro país se unían, lo único que desee fue que me llamen y aquí estamos. Superfeliz. Este sábado a las 10.40 por ATV”, escribió la actriz cómica en la red social.

También compartió un video en el que se observa al artista Carlos Álvarez interpretando su parodia de Antauro Humala junto a un muñeco de Hello Kitty. Este sería el sketch en el que participaría Cindy Marino , ya que ella aparece a un lado de la escenografía, bien lista para entrar en su personaje.

“Qué chévere”, “De regreso a la alegría de los sábados”, “Qué lindo, felicidades”, “Eres talento”, “¡Que alguien me despierte! La mejor noticia del día”, “No me lo pierdo”, “No me pierdo el programa por nada del mundo”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Cindy Marino en “El cartel del humor”

Aunque no tuvo una participación permanente en “El especial del humor”, Cindy Marino trabajó como actriz cómica desde 2012 hasta 2014 en “El cartel del humor”, programa liderado por Carlos Álvarez y que se transmitía por ATV.