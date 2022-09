Carlos Vílchez no aparecería en “El especial” de JB y Carlos Álvarez, pero sí en otro sketch

Carlos Álvarez y Jorge Benavides alborotaron a todos sus fanáticos a inicios de esta semana al publicar una misteriosa foto en la que ambos mantenían una reunión junto a Ney Guerrero. De inmediato, miles de usuarios en las redes sociales comenzaron a especular sobre un posible reencuentro de los humoristas.

Los rumores fueron finalmente confirmados por los propios cómicos, quienes, mediante sus cuentas oficiales, mostraron las grabaciones de las secuencias que marcaron su añorado programa.

ATV también hizo lo suyo. A través de un spot, anunció que, este sábado 10 de septiembre, podremos ver a ambos personajes en un único show llamado “El especial”, desde las 8.30 p. m.

Carlos Vílchez no aparecería en “El especial” de JB y Carlos Álvarez

Con la confirmación de este programa, otro tema que comenzó a ponerse en duda para los seguidores fue qué otros artistas acompañarán a los humoristas.

En los breves adelantos presentados, se logra ver a Jorge Benavides y Carlos Álvarez junto al popular ‘Cachito’; sin embargo, no aparece Carlos Vílchez.

Como se recuerda, el comediante declaró anteriormente que no volvería a trabajar con Álvarez.

Sin embargo, Vílchez sí aparece en el adelanto de los sketches que grabó la producción de “JB en ATV”, por tanto, no estaría en el denominado “El especial”.

¿Qué dijo Carlos Vílchez sobre Carlos Álvarez?

Hace unos años atrás, Carlos Vílchez fue entrevistado en la desparecida Radio Capital para hablar sobre su trayectoria.

No obstante, el comediante sorprendió a todos al revelar, dentro de la conversación, que no volvería a trabajar con Carlos Álvarez y que, si este se vuelve a juntar con Jorge Benavides, renunciaría.

“Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. No puedo trabajar con él…Trabajé un mes, creo, pero no me agrada. Me parece bueno, muy creativo y todo. Pero su estilo no me gusta a mí. Ya en pantalla, me parece muy profesional y creativo, pero su trabajo no me gusta. No trabajaría con él”, indicó.