‘Peluchín’ sobre separación de JB y Álvarez: “Carlos era mucho más tirano”

Lo contaron todo. Rodrigo González y Gigi Mitre hablaron sobre el esperado regreso de Jorge Benavides y Carlos Álvarez a la pantalla chica. Esto, luego de estar varios años separados. Los conductores de “Amor y Fuego” hicieron hincapié en los motivos que provocaron el fin de esta exitosa dupla del humor.

“Hemos trabajado más de una década en Latina y sabemos de lo que hablamos. ‘Especial del humor’ trabajó más de ocho años mientras estábamos ahí y lo que se decía es que los dos son líderes, cada uno de sus equipos, pero la forma que tienen de liderar es totalmente opuesta. Precisamente, por el carácter y cosas que quizás le faltan a JB, es que su esposa entra a tallar ”, reveló Rodrigo González.

Y no solo eso. El popular ‘Peluchín’ dijo que Carlos Álvarez era “mucho más tirano” en su forma de trabajar:

“ Los guiones y las secuencias las hace en base a lucirse más él que JB. JB nunca dijo nada porque él tendrá la seguridad de un grande que no se embarca en esta lucha de egos... a mucha gente le parecía que Carlos Álvarez hacía, mandaba y lo ponía casi de segunda, él siempre era el protagonista de los sketch. JB aceptaba y no se hacía problemas…ya sabía que era así ”, acotó el presentador de Willax.

Por otro lado, González también mencionó que la dupla no tenía una amistad tan fuerte o unida como aparentaban en pantalla.

“Había cosas que aparecían en cámaras de una manera que no era, no eran los amigos que parecían, aparentaban, era una cosa de trabajo, cada uno con sus personajes y adiós. No había una amistad, una unión a pesar de la cantidad de años juntos”, aseveró Rodrigo.

¿Carlos Vílchez dejará “JB en ATV”?

El regreso de la dupla entre Jorge Benavides JB y Carlos Álvarez causó mucha alegría entre el público peruano; sin embargo, el que no estaría tan emocionado sería Carlos Vílchez. Esto, debido a que el humorista manifestó, hace algunos años, que “si JB regresa a trabajar con Álvarez, él daría un paso al costado”.

“ Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. No puedo trabajar con él. Trabajé un mes, creo, pero no me agrada. Me parece bueno, muy creativo y todo. Pero su estilo no me gusta a mí. Ya en pantalla, me parece muy profesional y creativo, pero su trabajo no me gusta. No trabajaría con él ”, dijo el actor cómico en una entrevista a Radio Capital.

Pese a esto, la ‘Carlota’ no se ha pronunciado sobre la reunión de Jorge Benavides y Carlos Álvarez.En sus redes sociales, únicamente ha publicado fotos promocionales de “Noche de patas” y su show unipersonal “Soy Leyenda”.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez anuncian estreno de “El especial”: la fecha, hora y canal

Jorge Benavides y Carlos Álvarez confirmaron que vuelven a trabajar juntos después de haber estado alejados durante muchos años. Los cómicos se reencuentran en el estreno de “El especial”, una edición exclusiva que se emitirá por la señal de ATV.

A través de un divertido video en el que aparecieron caracterizados como las ‘Pitucas de La Molina’, los humoristas peruanos revelaron algunos detalles sobre la fecha y hora del estreno del sketch, el cual ya emociona a sus miles de fans en las redes sociales. “Este sábado no se pierdan ‘El especial’”, se le escucha decir a Carlos Álvarez.

Magaly advierte a Gisela tras regreso de JB y Carlos Álvarez: “La competencia estará dura”

Magaly Medina inició su programa del 6 de septiembre confirmando el regreso de Jorge Benavides y Carlos Álvarez en un programa especial de “JB en ATV”. “Lo que Gisela temía se dio. Este sábado la competencia estará dura”, indicó la conductora de “Magaly TV, la firme”. “¿Qué cosa va a hacer ahora? ¿Qué Yahaira Plasencia baile moviendo el totó?”, se preguntó.

