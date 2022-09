Xoana González quiere colaborar con Olenka Zimmermann en OnlyFans y pide que su esposo las grabe

Olenka Zimmermann impactó a todos sus seguidores al anunciar su incursión a OnlyFans y más aún cuando no descartó la posibilidad de grabar junto a Xoana González. Por ello, la modelo argentina se mostró encantada con la idea de poder realizar una colaboración con la conductora de TV.

Xoana comentó que la presentadora de televisión le parece una mujer muy guapa y admira la gran trayectoria que tiene en la pantalla chica.

¿Qué dijo Xoana González?

En una entrevista que brindó para Infobae, Xoana González reveló que se sonrojó cuando supo que Olenka Zimmermann estaría dispuesta a grabar un video con ella para la mencionada plataforma para adultos.

“Hasta me puse colorada. Me toma por sorpresa. Yo bienvenido sea, Javi (su esposo Javier González) estaría encantado, así que nada. Me gustaría empezar con colaboraciones, intenté hacer una, pero al final se chupó. Nosotros encantados, sería cosa de ponernos en comunicación. Yo voy en octubre a Perú ”, indicó.

No obstante, puso como condición que sea su esposo, quien efectúe la grabación.

“Sí, claro si fotos y videos, normal. Si puede ser entre nosotras dos, pero yo solo dejo que me grabe Javi. Olenka tendría que aceptar que él sea el camarógrafo”, aclaró.

Xoana González saludó la incursión de Olenka Zimmermann a OnlyFans. Foto: Instagram / Xoana González / Olenka Zimmermann

Xoana González le aconseja a Olenka Zimmermann

Asimismo, siendo una de las figuras más exitosas de OnlyFans, Xoana González se animó a darle algunos tips a su ahora colega, Olenka Zimmermann para que cause furor en este espacio virtual.

“Que sea un poquito más osada, que juegue un poquito más, pero entiendo porque todas empezamos así, siempre más suave y a medida que nos sentimos cómodas nos atrevemos más. Yo creo que habría que darle un poco más de tiempo”, sostuvo.