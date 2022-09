Juliana Oxenford habla sobre su padre, Marcelo Oxenford: “No lo odio, pero no tenemos relación”

¡De lejitos no más! Juliana Oxenford ha sorprendido con sus últimas declaraciones al hablar de detalles inéditos sobre la relación que tiene con su padre Marcelo Oxenford; su actual esposa, Ivonne Frayssinet; y su media hermana. Lucía.

De hecho, una de las cosas que más revuelo causó llegó con las declaraciones hacia Lucía Oxenford, quien no se quedó callada y respondió a las afirmaciones de la periodista. En esta oportunidad, los medios de comunicación replicaron su pronunciamiento por lo que contó de su papá.

¿Qué dijo Juliana Oxenford de su padre Marcelo Oxenford?

La presentadora de “Al estilo Juliana” le contó al medio Infobae que si bien no guarda ningún remordimiento a su papá por todo lo que le tocó vivir, tampoco tiene ningún tipo de relación con él.

En ese sentido, manifestó: “No odio a mi papá como todos piensan, pero no tengo relación con él porque es una decisión que yo he asumido desde mi total madurez, porque desde hace algún tiempo me parece más sano vivir así”.

Además, Juliana Oxenford explicó cómo influyó en su niñez que Marcelo Oxenford y su madre se distanciaran: “La separación de una pareja con hijos no me parece tan grave, muchas veces es más saludable para los niños si no hay amor entre papá y mamá”.

“En mi caso, todo sucedió muy rápido y yo soy la cuarta de los hijos de mi papá con mi mamá. Era muy chiquita, se me dio mucha información que no era capaz de procesar a esa edad, era un sancochado en la cabeza”, detalló.

Finalmente, la conductora explicó que la etapa de la niñez está bajo la responsabilidad neta de los progenitores de un niño, a diferencia de la adultez.

Juliana Oxenford habla de la convivencia con su esposo Milovan Rodovic

La periodista Juliana Oxenford, en la misma entrevista a Infobae, se animó a contar algunos detalles sobre su romance con su esposo, Milovan Rodovic, gerente de la productora Kubrick. Ella explicó en qué acuerdos habían llegado si terminan su matrimonio.

Juliana Oxenford y Milovan Radovic se casaron en 2018. Foto: Instagram/Juliana Oxenford