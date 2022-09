Josimar está en boca de todos después de revelarse que tuvo un encuentro con María Fe Saldaña y su hija en Colombia, hasta donde llegó para realizar un concierto, ya que Yanira Cárdenas, su esposa, no habría estado enterada de esta reunión. Ello se pudo comprobar con las declaraciones que concedió la tía de la joven al programa de Magaly Medina.

Posteriormente, Yanira recurrió a sus redes sociales y compartió un reflexivo mensaje sobre la importancia de quedarse callado en algunas ocasiones. Esto fue interpretado por algunos como una indirecta al salsero por el acercamiento con su expareja.

“ Muchas veces nos hace daño, queremos hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena . Créeme, todos tienen una versión de los hechos, deja que el tiempo ponga cada cosa en su lugar. Callar es de sabios”, fueron las palabras que compartió vía Instagram.

Esposa de Josimar no sabía de viaje con María Fe Saldaña

La esposa de Josimar no sabía que él se había reunido con María Fe Saldaña. Así lo señaló su tía en comunicación con la producción de “Magaly TV, la firme”.

“Su esposa está acá y no sabemos nada de esto. Ella es su esposa, pero nosotras no sabíamos nada de estas cosas. Mi sobrino hasta ahorita muy bien se comunica con su esposa y todo, pero usted me acaba de dar esta noticia que me ha dejado con la boca abierta. ¡Qué raro es todo esto lo que me está informando!”, precisó.

¿Por qué terminaron Josimar y María Fe Saldaña?

Con respecto a la separación de Josimar y María Fe Saldaña, se sabe que terminaron su relación antes de que el intérprete emprendiera rumbo a Estados Unidos en busca de internacionalizar su carrera como cantante.

Además, el padre de María Fe tuvo una discusión con el salsero debido a que este dejó el país cuando su hija ya estaba embarazada.